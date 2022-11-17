В карамельном тренче: Лилия Ребрик показала вариант зимнего образа на фоне заснеженного города

Актриса Лилия Ребрик продемонстрировала элегантный зимний образ на фоне заснеженного города. Она призналась, какие эмоции испытывает от первого снега.

Сегодня, 17 ноября, в Украине выпал первый снег. Столицу также заснежило, так что звезды поспешили делать фото и делиться эмоциями от первой зимней сказки.

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Образ Лилии Ребрик

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик также сделала фотографии на фоне первого снега. Она предстала перед камерой в стильном и элегантном образе.

Звезда позировала в вязаном костюме цвета электрик – это были широкие брюки и свитер оверсайз. Чтобы подчеркнуть талию, актриса дополнила наряд золотистым широким поясом. Также изюминкой аутфита стали эффектные замшевые сапожки на невысоком каблуке.

Лилия Ребрик надела сверху карамельный тренч, а в руках держала зонтик. Она распустила волосы, а на лице сделала макияж.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Актриса поделилась, что от первого снега испытала не такие эмоции, какие были у нее раньше. Но она поддержала поклонников на фоне новостей о тяжелой зиме.

Не так я представляла эмоции от первого снега. Теперь это не красная карта из пробок, не десятки шуток о прежних и летних шинах, а тревожные предчувствия зимы – зимы, которая станет очень тяжелой для каждого из нас. Но что ж – живем, держимся, работаем, если можем – улыбаемся, набираемся сил, запасаемся! Переживем, правда?

– написала звезда.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях под сообщением поклонники засыпали актрису комплиментами и согласились с ее словами: