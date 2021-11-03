"Вам не в Штаты, а обратно в Васильков надо": Jerry Heil жалуется, что не успела вакцинироваться

В августе певица Jerry Heil выиграла международный музыкальный конкурс и поездку в США. Похоже, до осуществления ее мечты остались считанные недели, однако только сейчас певица пришла в себя и вспомнила о вакцинации. По ее словам, теперь она не успевает сделать две дозы.

26-летняя Jerry Heil, которая отказывалась публично высказываться относительно вакцинации, оказалась в курьезной ситуации. Через несколько недель ей лететь на звукозаписывающую студию в США, а у нее до сих пор нет прививки. Звезда якобы хотела увидеть, как живется ее вакцинированным друзьям.

Не пропустите эксклюзив Екатерина Кухар призвала украинцев вакцинироваться: эксклюзивное видео

Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела глянуть, как друзьям живется с чипом. А теперь тупик получается,

– заявила Jerry Heil.

Более того, она пожаловалась, что препарата Moderna в пунктах вакцинации нет, ждать две дозы Pfizer ей некогда, а CoronaVac "даже назвали так, чтобы никто его не колол".

Так, певица обратилась за помощью к иностранным фанам, которые бы посоветовали, где прививаться Johnson&Johnson. Правда, эту вакцину Jerry Heil выбирает не сознательно и не по совету врачей, а лишь потому, что стойкий иммунитет к коронавирусу вызывает всего одна доза.



Jerry Heil о вакцинации / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

вакцинальная кампания в Украине началась в конце февраля, а с июня центры массовой вакцинации заработали по всей стране.

Фаны Jerry Heil разделились на два лагеря. Одни советуют лететь в Польшу, Австрию, Румынию, Словакию, страны Балтии, где вакцинируют Johnson&Johnson. Другие же "хейтят" звезду за то, что опомнилась так поздно:

"Учитывая ситуацию с ковидом в Украине, ваша позиция относительно вакцинации несколько безответственна. Вам не в Штаты, Яна, а обратно в Васильков надо. И повзрослеть";

"Меня так веселит, как люди, ранее не вакцинировались и упирались, как бараны, сейчас бегают, как ошпаренные, и выстаиваются в очередях на вакцинацию";

"Это такая странная позиция "хотела взглянуть, как друзьям живется с чипом". Типа "пусть кто-то другой вырабатывает коллективный иммунитет, а я сбоку постою посмотрю", а как припекло, так "поделитесь опытом";

"Я думал, у тебя есть в голове что-то, судя по тому, что ты веган. Но, вижу, ошибся";

"Поздно собралась".

записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi . Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

Полный текст публикации Jerry Heil:

В Штаты не пускают без вакцины, следовательно... Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела глянуть, как друзьям живется с чипом. А теперь тупик получается. И что интересно: модерны нет, файзер не успеваю сделать, потому что два укола, коронавак, кажется, даже назвали так, чтобы никто его не колол.

Кто был в подобной ситуации? Может, кто-то живет в другой стране, где украинцев вакцинируют джонсоном?