Я не интересовалась страной, – актриса Валерия Ходос откровенно объяснила, почему снималась с россиянами

Популярная украинская актриса Валерия Ходос прокомментировала свое участие в фильмах и сериалах с актерами из России после 2014 года. Она убеждена, что имела раньше инфантильную позицию.

По словам артистки, она была сконцентрирована только на работе и творчестве. Тогда она не задумывалась о войне в Украине. Однако полномасштабное вторжение заставило ее изменить свои взгляды.

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Валерия Ходос о своей инфантильной позиции после 2014 года

Актриса призналась, что полностью осознает свою ответственность за то, что работала с актерами из России и работала на российскую аудиторию. Но, к сожалению, только после начала полномасштабного вторжения России она поняла, что имеет абсолютно проукраинские взгляды.

Это моя ответственность. Я была инфантильна. Я до начала полномасштабного вторжения интересовалась только творчеством. Летала в облаках. Я не интересовалась происходящей страной. Как должно быть, а как нет. Кто друг, а кто враг. Я не интересовалась этим. Да, это плохо, неправильно. Но это мой путь, он такой,

– отметила Валерия.

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