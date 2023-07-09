Я не интересовалась страной, – актриса Валерия Ходос откровенно объяснила, почему снималась с россиянами
Источник:Алина Доротюк
Популярная украинская актриса Валерия Ходос прокомментировала свое участие в фильмах и сериалах с актерами из России после 2014 года. Она убеждена, что имела раньше инфантильную позицию.
По словам артистки, она была сконцентрирована только на работе и творчестве. Тогда она не задумывалась о войне в Украине. Однако полномасштабное вторжение заставило ее изменить свои взгляды.
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Валерия Ходос о своей инфантильной позиции после 2014 года
Актриса призналась, что полностью осознает свою ответственность за то, что работала с актерами из России и работала на российскую аудиторию. Но, к сожалению, только после начала полномасштабного вторжения России она поняла, что имеет абсолютно проукраинские взгляды.
Это моя ответственность. Я была инфантильна. Я до начала полномасштабного вторжения интересовалась только творчеством. Летала в облаках. Я не интересовалась происходящей страной. Как должно быть, а как нет. Кто друг, а кто враг. Я не интересовалась этим. Да, это плохо, неправильно. Но это мой путь, он такой,
– отметила Валерия.
К слову, раньше украинская актриса Галина Безрук, которая известна своим участием в сериале "Домик на счастье", впервые заговорила о войне в Украине. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она продолжает жить и работать в стране-агрессоре. К тому же активно скрывая свою позицию. Она отметила, что война - проблема двух стран. Актриса убеждена, что ее слова ни на что не повлияют и ничего не изменят, поэтому она выбрала молчание.