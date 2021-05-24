Валерий Меладзе выступит на Atlas Weekend: в сети негодуют

Российский певец Валерий Меладзе стал одним из участников украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend. Сторонники события начали выражать беспокойство из-за приглашения одиозного артиста из России.
О выступлении Валерия Меладзе в рамках фестиваля Atlas Weekend 2021 стало известно 24 мая. Организаторы отмечают, на событие приедет "главный обладатель женских сердец любого возраста". Его выступление состоится 8 июля.
Стоит знать Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 год: этим летом его заменят на другой
Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!
– говорится в инстаграм-публикации фестиваля.
Реакция сети
Комментаторы поделились на две группы: одни – в восторге от такой новости, другие осуждают фестиваль за приглашение российских звезд.
- "Валера, я выезжаю";
- "Божечки!";
- "К такому повороту меня жизнь не готовила";
- "Вот это красиво!";
- "Мы едем";
- "Лучшая новость";
- "Как радикально поделились комментаторы на две группы";
- "Это прикол такой?";
- "Это шутка такая неудачная?";
- "Какой ужас";
- "Это что за й*банный п*зд*ц";
- "Вы просто представьте, чтобы на одной сцене выступали Onuka, The Hardkiss и Меладзе";
- "Это просто дно";
- "Давайте уже Киркорова, пофиг же кого тянуть";
- "Искусство вне политики?";
- "Безвкусица – самое страшное преступление".
Журналисты Showbiz 24 уже обратились за комментарием относительно выступления Меладзе к организаторам Atlas Weekend и ожидают ответа.
Что известно о политической позиции Валерия Меладзе?
Российский исполнитель грузинского происхождения сравнивал "события 2014-го года на Донбассе" с событиями в Грузии в 2008 году. Мужчина никогда не называл агрессором Россию и не комментировал напрямую войну на востоке Украины, впрочем, не ездил на концерты на оккупированный Донбасс и в Крым, чтобы "не попадать" в санкционные списки Украины. В последнее время Меладзе все чаще появляется с частными концертами в Украине, а также объявил о концертах в Киеве и Харькове в 2022 году.
Atlas Weekend 2021
В этом году традиционный фестиваль с иностранными звездами не состоится из-за карантинных ограничений, однако организаторы решили провести украинскую версию фестиваля. Среди участников уже заявлены такие артисты, как The Hardkiss, ONUKA, "Один в каноэ", Alina Pash, TVORCHI, 5'Nizza, Alyona Alyona и многие другие. Мероприятие состоится с 5 по 11 июля 2021 года, а фестиваль обещают провести согласно карантинным требованиям.