Валерий Меладзе выступит на Atlas Weekend: в сети негодуют

Российский певец Валерий Меладзе стал одним из участников украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend. Сторонники события начали выражать беспокойство из-за приглашения одиозного артиста из России.

О выступлении Валерия Меладзе в рамках фестиваля Atlas Weekend 2021 стало известно 24 мая. Организаторы отмечают, на событие приедет "главный обладатель женских сердец любого возраста". Его выступление состоится 8 июля.

Стоит знать Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 год: этим летом его заменят на другой

Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!

– говорится в инстаграм-публикации фестиваля.

Реакция сети

Комментаторы поделились на две группы: одни – в восторге от такой новости, другие осуждают фестиваль за приглашение российских звезд.

"Валера, я выезжаю";

"Божечки!";

"К такому повороту меня жизнь не готовила";

"Вот это красиво!";

"Мы едем";

"Лучшая новость";

"Как радикально поделились комментаторы на две группы";

"Это прикол такой?";

"Это шутка такая неудачная?";

"Какой ужас";

"Это что за й*банный п*зд*ц";

"Вы просто представьте, чтобы на одной сцене выступали Onuka, The Hardkiss и Меладзе";

"Это просто дно";

"Давайте уже Киркорова, пофиг же кого тянуть";

"Искусство вне политики?";

"Безвкусица – самое страшное преступление".

Журналисты Showbiz 24 уже обратились за комментарием относительно выступления Меладзе к организаторам Atlas Weekend и ожидают ответа.

Что известно о политической позиции Валерия Меладзе?

Российский исполнитель грузинского происхождения сравнивал "события 2014-го года на Донбассе" с событиями в Грузии в 2008 году. Мужчина никогда не называл агрессором Россию и не комментировал напрямую войну на востоке Украины, впрочем, не ездил на концерты на оккупированный Донбасс и в Крым, чтобы "не попадать" в санкционные списки Украины. В последнее время Меладзе все чаще появляется с частными концертами в Украине, а также объявил о концертах в Киеве и Харькове в 2022 году.