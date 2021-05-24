Валерий Меладзе выступит на Atlas Weekend: в сети негодуют

24 мая 2021 , 14:26
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Источник:

инстаграм Atlas Weekend

Российский певец Валерий Меладзе стал одним из участников украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend. Сторонники события начали выражать беспокойство из-за приглашения одиозного артиста из России.

О выступлении Валерия Меладзе в рамках фестиваля Atlas Weekend 2021 стало известно 24 мая. Организаторы отмечают, на событие приедет "главный обладатель женских сердец любого возраста". Его выступление состоится 8 июля.

Стоит знать Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 год: этим летом его заменят на другой

Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!
– говорится в инстаграм-публикации фестиваля.

Реакция сети

Комментаторы поделились на две группы: одни – в восторге от такой новости, другие осуждают фестиваль за приглашение российских звезд.

  • "Валера, я выезжаю";
  • "Божечки!";
  • "К такому повороту меня жизнь не готовила";
  • "Вот это красиво!";
  • "Мы едем";
  • "Лучшая новость";
  • "Как радикально поделились комментаторы на две группы";
  • "Это прикол такой?";
  • "Это шутка такая неудачная?";
  • "Какой ужас";
  • "Это что за й*банный п*зд*ц";
  • "Вы просто представьте, чтобы на одной сцене выступали Onuka, The Hardkiss и Меладзе";
  • "Это просто дно";
  • "Давайте уже Киркорова, пофиг же кого тянуть";
  • "Искусство вне политики?";
  • "Безвкусица – самое страшное преступление".

Журналисты Showbiz 24 уже обратились за комментарием относительно выступления Меладзе к организаторам Atlas Weekend и ожидают ответа.

Что известно о политической позиции Валерия Меладзе?

Российский исполнитель грузинского происхождения сравнивал "события 2014-го года на Донбассе" с событиями в Грузии в 2008 году. Мужчина никогда не называл агрессором Россию и не комментировал напрямую войну на востоке Украины, впрочем, не ездил на концерты на оккупированный Донбасс и в Крым, чтобы "не попадать" в санкционные списки Украины. В последнее время Меладзе все чаще появляется с частными концертами в Украине, а также объявил о концертах в Киеве и Харькове в 2022 году.

Atlas Weekend 2021


В этом году традиционный фестиваль с иностранными звездами не состоится из-за карантинных ограничений, однако организаторы решили провести украинскую версию фестиваля. Среди участников уже заявлены такие артисты, как The Hardkiss, ONUKA, "Один в каноэ", Alina Pash, TVORCHI, 5'Nizza, Alyona Alyona и многие другие. Мероприятие состоится с 5 по 11 июля 2021 года, а фестиваль обещают провести согласно карантинным требованиям.
Автор: Уляна Журба