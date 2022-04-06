Валерий Меладзе "переобулся" после заявлений о войне и засветился на корпоративе в Петербурге

6 апреля 2022 , 09:32
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Источник:

телеграм-канал Admin.Anshlak

Валерий Меладзе был едва ли не первым российским артистом, осудившим войну. 24 февраля он просил остановить военные действия, а уже 4 апреля выступал на корпоративе в Санкт-Петербурге. Даже "черный список" ему не помешал.

56-летний Валерий Меладзе вроде бы не побоялся пойти против путинского режима, но от заработков на России не отказался. В то время, когда мир в трауре из-за зверства россиян на Киевщине, певец развлекает гостей частной вечеринки в Петербурге. 

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Меладзе засветился на корпоративе в России 

Не прошло и двух месяцев после злостных заявлений, как Валерий Меладзе "переобулся" и возобновил концертную деятельность в стране-агрессорке. В понедельник, 4 апреля, под его хиты "плясала" петербургская публика. Сам певец этот корпоратив не афиширует.

Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души,
– говорится в сообщении. 

Заметим,
 на днях российскими СМИ разлетелась информация, что выступление Меладзе на частном мероприятии "стоит 70 тысяч евро плюс расходы на проживание, транспорт". Эту сумму назвал директор звезды Сергей Луппов.

Что Валерий Меладзе говорил о войне 

  • 24 февраля в инстаграм-профиле Валерия Меладзе появилось видео, в котором он "умоляет прекратить военные действия и сесть за стол переговоров", потому что "люди не должны погибать, это нужно прекратить". 
  • За свою позицию певец быстро поплатился. 8 марта он должен был выступать в поселке Барвиха, где живут русские верхи, но его концерт отменили – убрали Меладзе из афиш, а саму мероприятие перенесли на год вперед. 
  • Более того, звезда якобы оказался в списке запрещенных артистов. Ему и ряду других сознательных знаменитостей запретили давать концерты в России.
Автор: Марина Джура