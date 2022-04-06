Валерий Меладзе "переобулся" после заявлений о войне и засветился на корпоративе в Петербурге

Валерий Меладзе был едва ли не первым российским артистом, осудившим войну. 24 февраля он просил остановить военные действия, а уже 4 апреля выступал на корпоративе в Санкт-Петербурге. Даже "черный список" ему не помешал.

56-летний Валерий Меладзе вроде бы не побоялся пойти против путинского режима, но от заработков на России не отказался. В то время, когда мир в трауре из-за зверства россиян на Киевщине, певец развлекает гостей частной вечеринки в Петербурге.

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Меладзе засветился на корпоративе в России

Не прошло и двух месяцев после злостных заявлений, как Валерий Меладзе "переобулся" и возобновил концертную деятельность в стране-агрессорке. В понедельник, 4 апреля, под его хиты "плясала" петербургская публика. Сам певец этот корпоратив не афиширует.

Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души,

– говорится в сообщении.

Что Валерий Меладзе говорил о войне

24 февраля в инстаграм-профиле Валерия Меладзе появилось видео, в котором он "умоляет прекратить военные действия и сесть за стол переговоров", потому что "люди не должны погибать, это нужно прекратить".

За свою позицию певец быстро поплатился. 8 марта он должен был выступать в поселке Барвиха, где живут русские верхи, но его концерт отменили – убрали Меладзе из афиш, а саму мероприятие перенесли на год вперед.

Более того, звезда якобы оказался в списке запрещенных артистов. Ему и ряду других сознательных знаменитостей запретили давать концерты в России.

на днях российскими СМИ разлетелась информация, что выступление Меладзе на частном мероприятии "стоит 70 тысяч евро плюс расходы на проживание, транспорт". Эту сумму назвал директор звезды Сергей Луппов.