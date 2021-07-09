Валерий Меладзе на Atlas Weekend:как прошло выступление певца из страны-агрессора и реакция сети

Российский исполнитель Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend. Многие гости фестиваля были в восторге от концерта артиста, а другие – осудили организаторов за приглашение российских певцов. Как Меладзе встретили на фестивале и какой была реакция сети на его выступлении – узнавайте в материале Showbiz 24.

Выступление Меладзе на одном из самых масштабных украинских фестивалей Atlas Weekend обсуждали уже давно. Ранее организаторы пояснили, что пригласили артиста по многочисленным просьбам гостей.

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Валерий Меладзе на Atlas Weekend

В Киев на Atlas Weekend приехали тысячи людей из разных уголков Украины. Несмотря на то, что солисты ВСУ покинули телепроект, в котором артист участвовал, Украинский Хельсинский союз по правам человека выступил против концерта Меладзе в Украине, он все-таки вышел на главную сцену фестиваля.

Более того, российский певец на своем концерте собрал аншлаг. Казалось бы, что исполнителя из страны-агрессора вообще бы не должны были впускать в Украину. Мало того, что он приехал, десятки тысяч украинцев в унисон пели его хиты, а после окончания концерта настойчиво вызывали на бис. Выступление Валерия Меладзе продлили еще на 20 минут.

Организаторы опасались, что из-за приглашения российского певца могут возникнуть проблемы: беспорядки, провокации и тому подобное. Однако ничего из этого не было. Меладзе встретили как родного.

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Реакция сети

На инстаграм-странице Atlas Weekend под заметкой о выступление Меладзе пользователи сети и гости фестиваля выражают свое восхищение от выступления.

"Лучшее, что было на этом фестивале! Легенда на века!"

"Супер! Там были мои друзья. Невероятная энергетика! Люди были в восторге и подпевали все композиции!"

"Пригласите его и в следующем году! Было круто!"

"Осуществилась моя мечта! Спасибо!"

"Это было невероятно!"



Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend



Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend

Однако многие люди отмечают, что позорно приглашать в Украину российских исполнителей, которые не признают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

"Просто позорно пускать на сцену фестиваля российских артистов, которые поддерживают Путина. Atlas Weekend, где ваша гражданская позиция? Сегодня он поет в Украине, а завтра будет жать руку Путину!"

"Это просто ужас да и только".

"Ого, разочарована".

"Позорный фестиваль".

"Какой ужас!"



Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend



Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend

Отметим, на положительные комментарии представители фестиваля активно отвечают. А вот с пользователями, которые выражают свое недовольство, связь не поддерживают. Также много негативных комментариев удаляют.

Политическая позиция Валерия Меладзе