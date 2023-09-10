Забрал все деньги, – Маринина призналась, как поделила имущество с Войтенком после развода

4 сентября бывшая супруга известного украинского актера Константина Войтенка, Валентина Маринина, публично призналась, что была жертвой домашнего насилия. На такой шаг она решилась только через год после развода.

Танцовщица призналась, что решила публично говорить о насилии, поскольку устала от постоянных угроз от бывшего. Кроме того, Валентина рассказала, как они с экс-любимым поделили имущество после развода и помогает ли Войтенко финансово своей 6-летней дочери, которая с мамой сейчас живет в Ирландии.

К теме Я устала, – Маринина объяснила, почему решилась публично говорить о насилии от Войтенка.

Как Войтенко и Маринина делили имущество

Мы конфликтовали, но потом договорились. Как любая пара. Он иногда вспоминает, что ему пришлось оставить нам с Эмилией квартиру. Костя забрал машину, земельный участок и все деньги, которые были,

– рассказала женщина.

К тому же Маринина призналась, что Константин выплачивает алименты: "Государство решило, что 2200 гривен алиментов на ребенка это достаточно. И все что сверху, это он сам решает. Зависит от его доходов. Где-то 4-5 тысяч гривен в месяц".

Интервью с Валентиной Марининой: смотрите видео онлайн

Отношения Марининой и Войтенко: главное

Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Уже в декабре следующего года танцовщица родила любимому дочь, которую назвали Эмилией.

В октябре 2022 года стало известно, что Константин и Валентина развелись и девушка заявила, что вернет девичью фамилию – Маринина. Тогда между эксами не было скандалов, публичных обсуждений. Актер заявил, что для него важно сохранить хорошие отношения с дочерью.

Отметим, через несколько месяцев после разрыва Константин объявил об отношениях с Наталией Каминской.

Спустя почти год после развода Валентина шокировала заявлением о бывшем муже. По словам Марининой, он издевался над ней и избивал ее.

Больше об истории любви Валентины и Константина смотрите в материале 24 Канала.

"Я – бывшая жертва, насильник и спасатель в одном флаконе. Мне стыдно об этом говорить. Но в тот момент я не умела иначе. Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник", – заявила Валентина.