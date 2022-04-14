Вакарчук потролил российский военный корабль: "Ну что, ты дошел?"

Святослав Вакарчук продолжает ездить по Украине опасными регионами и поддерживать украинцев. Он не обошел ситуацию с российским кораблем, который удалось уничтожить украинской противокорабельной крылатой ракетой "Нептун".

Вакарчук в своем инстаграмме достаточно лаконично отреагировал на уничтожение российского флагмана "Москва", который, по иронии судьбы, в первый день полномасштабной войны атаковал Змеиный. И который был "послан на**" украинским военным.

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Фраза, которую сказал украинский боец, стала легендарной и сразу наводнила все баннеры страны. Около одного из таких сфотографировался Святослав.

На нем писало: "Русский военный корабль, ну что ты дошел?", на что Вакарчук в сообщении ответил: "Поход, да".



Святослав Вакарчук пошутил над уничтожением крейсера "Москва" / Фото из инстаграмма

Реакция сети

Фотография очень развеселила его фанатов и стала еще одной победой в борьбе с Россией: