Вакарчук показал неповрежденный альбом "Океана Эльзы", найденный под завалами в Харькове

Святослав Вакарчук посетил Харьков. Во время своего визита музыкант встретился со спасателями ГСЧС, которые продолжают разбирать завалы.

Каково было удивление Святослава Вакарчука, когда спасатели показали ему очередную находку. Под завалами одного из домов они нашли альбом "Океана Эльзы".

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Усталый и непокоренный

Под завалами дома нашли альбом "Суперсимметрия" – усталый и непокоренный,

– написал он.

Альбом спасатели нашли под завалами дома / Фото Святослава Вакарчука

Отметим, что "Суперсимметрия" – четвертый студийный альбом группы. Его выпустили в 2003 году с помощью лейбла "Lavina Music". Всего за пол года пластинка дважды стала платиновой.

Также Святослав Вакарчук обратился к украинцам. Он вместе со спасателями стоял у Дворца труда.

Дворец труда ранен, но, как и весь Харьков, жив, продолжает смотреть в будущее. Все вместе с Украиной мы идем к победе,

– добавил певец.

Смотрите видеообращение Святослава Вакарчука из Харькова:

Он поблагодарил всех сотрудников ГСЧС Украины за ту титаническую работу, которую они выполняют по всей стране. Святослав Вакарчук подчеркнул, что после войны все мы вернемся к мирным делам, объединимся семьями и отстроим Украину.