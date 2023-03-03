Солист Massive Attack сделал ремикс на хит Вакарчука "Обійми": видео с сиренами и кадрами войны

Друг Святослава Вакарчука Роберт Дель Найа из группы Massive Attack представил свою версию хита "Обійми". Он выпустил трек в поддержку Украины, а все вырученные средства направит на восстановление разрушенных домов на Киевщине.

Со Святославом Вакарчуком британец Роберт Дель Найа познакомился в 2018 году после своего концерта в Киеве. Он был одним из первых, кто позвонил певцу в день полномасштабного вторжения России. Тогда и родилась идея записать ремикс на трек "Океана Эльзы" – "Обійми".

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Роберт Дель Найа из Massive Attack выпустил ремикс на "Обійми"

В видео на обновленный трек "Обійми" вошли не только кадры разрушений, но и выступления Святослава Вакарчука на железнодорожном вокзале во Львове и перед бойцами на фронте. Слышно даже сирену. В апреле запланирован выпуск винила с этим ремиксом.

Важно, что фронтмен Massive Attack не просто напомнил об Украине фанатам, но и поддержит нас деньгами. Все средства с прослушиваний Obiymy будут переданы в фонды Legacy of War Foundation и UNITED24. Их потратят на восстановление разрушенных домов в Киевской области – в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Бузовом и в селе Мила.

Роберт Дель Найа – Obiymy: смотрите видео онлайн

Кстати, последние две недели Роберт Дель Найа публиковал в инстаграме фото из Львова, Киева и области, но никак не подтверждал свой приезд. После релиза Obiymy он признался, что был в Украине, "чтобы своими глазами увидеть разрушения, нанесенные стране в течение года длительной российской вооруженной агрессии".