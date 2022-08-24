Не хочу, чтобы наши дети снова пошли на фронт, – Вакарчук объяснил, что нужно сделать украинцам

Украинцы должны здесь и сейчас поставить победную точку в войне с россией. И сделать все для того, чтобы наши дети, последующие поколения снова не оказались на фронте.

Такое мнение эксклюзивно 24 каналу озвучил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он отметил, что его рецепт того, как не допустить новой войны очень прост, но важен.

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Предыдущие поколения не уберегли нас от войны

Вакарчук рассказал, что предыдущие поколения в 90-х, в 00-х по разным причинам не сделали того, что должны были сделать. И это привело к ситуации, когда ребята сегодня должны идти на фронт защищать страну. Некоторые из них, к сожалению, погибают.

У меня сейчас маленький сын. Я знаю, что у многих есть дети. Я очень не хочу, чтобы мы оставили им в наследство такую ситуацию, чтобы наши дети снова ушли на фронт,

– подчеркнул певец.

Что для этого сделать

Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, чтобы этого не произошло, украинцы должны сделать 2 вещи:

победить в этой тяжелой изнурительной, но столь важной для украинского будущего войны;

в будущей мирной Украине не повторять тех ошибок, которые нам присущи.

"Отсутствие верховенства права, слабые институты, коррупция и т.д. Все это после победы мы должны выжечь", – подчеркнул Вакарчук.

По его мнению, действительно так и будет. По крайней мере, мы вынуждены это сделать хотя бы ради памяти тех ребят, которые отдали свои жизни.

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