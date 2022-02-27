Вакарчук, Бабкин, Цыбульская призывают белорусов не воевать: "Не шлите детей на смерть"

После вторжения России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет приобщиться к оккупантам и присоединить свою армию к их составу. Сергей Бабкин, Святослав Вакарчук, Леся Никитюк и другие украинские звезды призывают белорусский народ не поддерживать злополучный референдум.

Вооруженные Силы Украины с великой храбростью разбивают армию оккупанта. Из-за нехватки топлива и продовольствия россияне пытаются затянуть Беларусь в войну против Украины.

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Украинские звезды призывают белорусов не участвовать в военных действиях

Настя Каменских

Одной из первых к беларусской аудитории обратилась певица Настя Каменских. На видео артистка умоляла русских и белорусских матерей не пускать сыновей на верную смерть.

Потап

С просьбой не приобщаться к войне России с Украиной выступил и продюсер Алексей Потапенко, более известный под именем Потап.

Сейчас ваш президент договорится с Путиным, и они разыграют, как всегда фальшивый референдум. Ваших детей отправят воевать против нас, против Украины. Мамы Беларуси, ваши дети погибнут и наши тоже будут гибнуть, прошу вас не допустить этого,

– рассказал в видео рэпер.

Святослав Вакарчук

Фронтмен группы "Океан Эльзы" также записал обращение к белорусскому народу на русском языке. Певец призвал людей не молчать ради всего мира. Вакарчук вспомнил белорусам, как приезжал к ним на концерт и видел их искренние улыбки, слышал, как они в унисон поют "Я не здамся без бою".

Сергей Бабкин

Украинский музыкант Сергей Бабкин тоже решил не стоять в стороне и обратился к белорусам с призывом спастись и спасти.

Братья белорусы, я умоляю вас не допустить этого безумия. Потому что для них (президентов России и Беларуси – 24 канал) это партия в хоккей. Ваши сыновья, братья, мужья будут, как шайба на льду,

– красноречиво сказал певец.

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