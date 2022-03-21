Популярна українська співачка Тіна Кароль наразі перебуває у Польщі, де організовує антивоєнні виступи та мітинги. Там зірка помітила, що поляки так, як і українці, стали згуртованими, як ніколи раніше.
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Поляки згуртувались завдяки Україні
Тіна Кароль розповіла, що й самі поляки визнають, що не сподівалися бачити таку об'єднаність та згуртованість.
"Зазвичай поляк поляка десь там, за кордоном, обирає ніби не помічати одне одного. А тут всі заради України, заради майбутнього, заради свободи об'єднались. Вони в шоці з себе. Безумовно, ми дали їм цей вектор, тому що вони дивляться наскільки сильні, наскільки сміливі, наскільки єдині. Ми для них стали такою рольовою моделлю, як має це бути", – зазначила виконавиця.
Та поміж тим поляки також хвилюються, що і їх може зачепити російська військова агресія.
Звичайно, вони дуже хвилюються, що їх це стосуватиметься у майбутньому якось так само. І вони всі згуртувалися навколо проблеми, біди,
– розповіла Кароль.
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