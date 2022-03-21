Популярна українська співачка Тіна Кароль наразі перебуває у Польщі, де організовує антивоєнні виступи та мітинги. Там зірка помітила, що поляки так, як і українці, стали згуртованими, як ніколи раніше.

Читайте також З Тіною Кароль і Jerry Heil: у Польщі зібрали 2 мільйони злотих на концерті на підтримку України

Поляки згуртувались завдяки Україні

Тіна Кароль розповіла, що й самі поляки визнають, що не сподівалися бачити таку об'єднаність та згуртованість.

"Зазвичай поляк поляка десь там, за кордоном, обирає ніби не помічати одне одного. А тут всі заради України, заради майбутнього, заради свободи об'єднались. Вони в шоці з себе. Безумовно, ми дали їм цей вектор, тому що вони дивляться наскільки сильні, наскільки сміливі, наскільки єдині. Ми для них стали такою рольовою моделлю, як має це бути", – зазначила виконавиця.

Та поміж тим поляки також хвилюються, що і їх може зачепити російська військова агресія.

Звичайно, вони дуже хвилюються, що їх це стосуватиметься у майбутньому якось так само. І вони всі згуртувалися навколо проблеми, біди,

– розповіла Кароль.

Як Польща підтримує українців: останні новини