Человек, которому болит за Украину: Вахтанг Кикабидзе купил бус военным – бойцы отреагировали

В честь своего 84-летия грузинский певец Вахтанг Кикабидзе устроил большой концерт в Батуми. Он отгремел 19 июля и был благотворительным. Все вырученные средства артист направил на помощь Украине – купил бус для ВСУ.

Об этом сообщили бойцы 26-й артиллерийской бригады имени генерала хорунжого Романа Дашкевича, которым и достался микроавтобус Вахтанга Кикабидзе. По их словам, авто уже доставили в Украину и передадут им на Донбасс.

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Украинские военные поблагодарили Вахтанга Кикабидзе за бус

Интересно, что бус украинским военным Вахтанг Кикабидзе отправил не пустым, а с сухпайками. Поэтому бойцы из Житомирщины, которые защищают Украину на Востоке, публично поблагодарили грузинского певца за человечность и неравнодушие.

От сердца к сердцу благодарим Вахтанга Кикабидзе за поступок человека, которому болит сердце за Украину, который желает скорейшей победы Вооруженных сил Украины над российским оккупантом,

– поблагодарили бойцы 26-й артиллерийской бригады.

В комментариях тоже отреагировали:

"Спасибо грузинскому артисту";

"Благодарность порядочному, благородному человеку с честью и разумом".

Что Вахтанг Кикабидзе говорит о полномасштабной войне в Украине