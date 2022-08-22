Человек, которому болит за Украину: Вахтанг Кикабидзе купил бус военным – бойцы отреагировали
Источник:фейсбук 26-й артиллерийской бригады
В честь своего 84-летия грузинский певец Вахтанг Кикабидзе устроил большой концерт в Батуми. Он отгремел 19 июля и был благотворительным. Все вырученные средства артист направил на помощь Украине – купил бус для ВСУ.
Об этом сообщили бойцы 26-й артиллерийской бригады имени генерала хорунжого Романа Дашкевича, которым и достался микроавтобус Вахтанга Кикабидзе. По их словам, авто уже доставили в Украину и передадут им на Донбасс.
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Украинские военные поблагодарили Вахтанга Кикабидзе за бус
Интересно, что бус украинским военным Вахтанг Кикабидзе отправил не пустым, а с сухпайками. Поэтому бойцы из Житомирщины, которые защищают Украину на Востоке, публично поблагодарили грузинского певца за человечность и неравнодушие.
От сердца к сердцу благодарим Вахтанга Кикабидзе за поступок человека, которому болит сердце за Украину, который желает скорейшей победы Вооруженных сил Украины над российским оккупантом,
– поблагодарили бойцы 26-й артиллерийской бригады.
В комментариях тоже отреагировали:
- "Спасибо грузинскому артисту";
- "Благодарность порядочному, благородному человеку с честью и разумом".
Что Вахтанг Кикабидзе говорит о полномасштабной войне в Украине
- В марте Вахтанг Кикабидзе поднес рюмку за Украину в прямом эфире и заявил: "Я думаю, что в результате Украина выиграет эту мерзкую войну, и все это очень скоро закончится. Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед их героизмом".
- Певец еще в 2014 году осудил войну на Донбассе и аннексию Крыма, ведь "вырос со знанием того, что Крым – это Украина". владимира путина он называл "политиком черной силы".
- В июле 2022 года Кикабидзе заявил, что диктатор совершает геноцид украинского народа и борется за советский союз. Об этом артист говорил в программе "Гостиный двор".