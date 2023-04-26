Продюсер Вадим Лисица объяснил, почему Ани Лорак сидит в России: "Уровень интеллекта не позволяет"

Украинский продюсер и аранжировщик Вадим Лисица высказался об Ани Лорак, с которой работал еще якобы до 2014 года. Он считает, что предательнице не хватает интеллекта, чтобы осознать, что происходит.

По мнению Вадима Лисы, единственным правильным решением для Ани Лорак было "вернуться в Украину и быть со своим народом", но она не может понять это своими силами. И причина не только в любви к деньгам.

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Вадим Лиса высказался об Ани Лорак

Российскую гастролершу продюсер знает около 20 лет и говорит, что она всегда отличалась от украинских артистов, а после 2014 года полностью открестилась от Родины. У нее якобы не было "пунктика" вернуться домой, как, например, у Светланы Лободы, которая "постоянно пыталась, и когда началась полномасштабная агрессия, сделала свой выбор, приехала, все же что-то здесь делает, и довольно успешно". Это якобы отталкивало его как музыкального продюсера.

Я довольно давно знаю Каролину, еще с давних времен, когда она была маленькой девочкой. Еще тогда я видел, что она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины, я понимаю, но оно так и было… Мне кажется, она недостаточно четко понимает, что происходит, потому что уровень интеллекта не позволяет это сделать,

– высказался Вадим Лиса.

"Мне жаль, что такой персонаж существует в украинской истории – эта запроданка уехала в Россию и там сидит", – подытожил саундпродюсер.