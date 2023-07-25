"Выглядит намного младше": в США новым "Холостяком" стал 71-летний мужчина

В Украине только планируют новый сезон "Холостяка", в то же время в США уже объявили о запуске неожиданного формата романтического реалити-шоу. Главным героем стал 71-летний Джерри Тернер, желающий найти любовь, с которой разделит оставшуюся жизнь.

Новый формат получил название "Золотой Холостяк". В отличие от предыдущих выпусков эта программа покажет шанс на отношения в зрелом возрасте.

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Главным героем американского "Холостяка" на канале ABC стал 71-летний ресторатор из штата Индиана Джерри Тернер.

"Он стал первым "Золотым холостяком", демонстрируя, что любовные истории, как и многие другие вещи, с возрастом становятся только лучше", – говорят представители канала.



Джерри Тернер стал героем "Холостяка" в 71 год / Фото из его соцсетей

Интересно, что семья Джерри поддержала мужчину в его решении поучаствовать в съемках романтического шоу.

Через шесть лет после смерти жены и при поддержке своей семьи Тернер готов показать себя и обрести любовь, которая выдержит испытание временем в его золотые годы,

– говорится в анонсе шоу.

Что известно о Джерри Тернере: коротко

71-летний мужчина родом из Гудзоны (Индиана), но сейчас живет в Давенпорте. Отметим, что 7 августа ресторатору исполнится 72 года.

В 1974 году он женился на своей школьной любимой Тоне. В браке у пары родилось две дочери – Энджи и Дженни. Жена Тернера скончалась в 2017 году.

В последние годы Тернер живет сам в своем частном доме. В свободное время любит устраивать барбекю, играть в пинклболе, кататься на квадроциклах, а также общаться с друзьями и родными.



Джерри Тернер с родными / Фото с его инстаграммы

Реакция сети

Пользователи сети бурно отреагировали на внешний вид главного героя американского "Золотого Холостяка". В частности, они отмечают, что выглядит тот очень молодо и шутят о том, что хотят быть такими же в 71-м.

Комментарии американцев по поводу нового 71-летнего "Холостяка":

"Я надеюсь, что я буду выглядеть хотя бы наполовину так же хорошо, когда мне будет 45"

"Вместо сексуальных сцен в душе, можем ли мы увидеть его процедуру ухода за кожей?"

"У него гораздо меньше седых волос, чем у меня"

"Он прекрасно смотрится для 71-летнего мужчины, и теперь я просто надеюсь, что к нему приведут не только 24-летних девушек!"

"Пожалуйста, пусть женщины будут его возраста, а не какие-то 30-летние, желающие стать инфлюэнсерами".

"Золотой холостяк" – это новая версия шоу "Холостяк", участниками которого стали люди золотого возраста. В описании на сайте отмечается, что в рамках программы "один безнадежный романтик получает второй шанс на любовь в поисках партнера, с которым можно разделить годы на склоне жизни". В то же время участницы нового шоу "имеют жизненный опыт и надежду на искру, которая зажжет будущее, полно бесконечных возможностей".

К слову, Алекс Топольский, который был главным героем украинского шоу "Холостяк-12", исчез из соцсетей более месяца и только в июне наконец-то вышел на связь. Оказывается, он переехал – теперь Алекс живет не на Бали, а в Бангкоке, что в Таиланде.