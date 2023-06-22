Пропагандисты распространили фейк об израильском паспорте Елены Зеленской: на фото кучу ошибок

В сети появилось фото вроде бы израильского паспорта первой леди Елены Зеленской. Российские пропагандисты распространили фейк с кучей ошибок.

Российские пропагандисты распространили в сети информацию, что Елена Зеленская имеет израильский паспорт. Якобы первая леди Украины получила гражданство во время визита в Израиль.

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Фейк об израильском паспорте Зеленской

Во вражеских каналах публикуют фото вроде бы паспорта Зеленской, как доказательство этой информации. Но на снимке оккупанты совершили множество ошибок, которые невозможно не заметить.

Во-первых, на документе не могут использоваться разные шрифты. В то время как на "паспорте", похоже, скопированы данные из разных источников, а надписи отличаются.

Формат паспорта устаревший и неактуальный.

Документ вроде бы издан 19 июня, но почему-то дата истечения срока действия документа истекла раньше – 18 июня. Очевидно, пропагандисты запутались в цифрах.

Слова на иврите написаны неправильно и извращены.

Фото так называемого "паспорта" банально украли с официальной телеграммы первой леди.

"Подобные враждебные фейки направлены на повышение недоверия украинского общества к представителям органов государственной власти", – пишет ЦПИ.



У Елены Зеленской нет паспорта Израиля / Фото ЦПД

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