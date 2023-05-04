Семейные реликвии и почет леди Ди: в каком образе Кейт Миддлтон появится на коронации Чарльза ІІІ

Через два дня состоится историческое для Великобритании и всего мира событие – коронация Чарльза ІІІ. К первой за 70 лет церемонии готовились более полугода, так что образы членов королевской семьи тоже подбирали тщательно.

Коронация Чарльза ІІІ запланирована на субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве. Пока длятся последние приготовления, появляются предположения о том, какие украшения и тиару наденет невестка короля Кейт Миддлтон.

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Какую тиару наденет Кейт Миддлтон на коронацию Чарльза ІІІ

С момента бракосочетания с принцем Уильямом принцесса Уэльская одевала лишь три исторических головных убора – тиара "Нимб" на свадьбу 2011 года, тиара "Цветок лотоса" с бриллиантами и жемчугом и одно из любимых украшений принцессы Дианы – тиара "Узелки любви".

Сначала предполагали, что на коронации Чарльза ІІІ она появится в одной из них, но The Times выяснил, что Кейт Миддлтон вообще откажется от диадемы и выберет цветочный головной убор. Об этом сообщили после того, как гостей попросили одеться попроще.

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Кейт Миддлтон воздаст почесть принцессе Диане

Эксперты по ювелирным изделиям утверждают, что Кейт Миддлтон обязательно почтит покойную принцессу Диану во время такой культовой церемонии как коронация Чарльза ІІІ.

Бен Робертс, управляющий ювелирной компанией Clogau и эксперт по королевским драгоценностям, считает, что принцесса Уэльская подберет "одни из самых известных реликвий королевской семьи". К примеру, что-то из знаменитого сапфирового комплекта принцессы Дианы – кулон и серьги с бриллиантами и сапфирами. Об этом сообщает Daily Express.

Все взгляды будут прикованы к принцессе Уэльской, которая обязательно привлечет внимание своим классическим, но личным подходом к стилю. Новый титул Кейт несет большую ответственность, а это значит, что за ее участием во время коронации будут внимательно следить, поэтому нужен яркий образ,

– прокомментировал королевский эксперт по моде Джош Берч Джонс.

По его мнению, Кейт Миддлтон может появиться в платье-пальто британского бренда Catherine Walker, который носила принцесса Диана. Об этом Джош Берч Джонсон рассказал Page Six.