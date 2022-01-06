Ужин за 3 тысячи гривен: супруга Виктора Павлика рассказала о ценах в Буковеле

Жена украинского певца Виктора Павлика отдыхает в Буковеле. Она не только делится фото с курорта, но и показывает цены в разных заведениях.

Жена украинского музыканта Виктора Павлика проводит новогодние каникулы в Буковеле вместе с большой семьей, пока муж объединяет отдых и работу. Она демонстрирует поклонникам, во сколько супругам обходится курорт.

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Екатерина Репьяхова о ценах в Буковеле

Звездная жена активно публикует инстаграм-сториз, где демонстрирует разные развлечения, показывает семейные трапезы, а также цены за эти услуги.

За две ночи в стандартном номере в двухзвездочном отеле Екатерина заплатила более 8 500 гривен. Развлечения на курорте (катание на лыжах или велосипеде) за два дня стоили 2 650 гривен. За катание на горке Репьяхова отдала 800 гривен за двух человек.



Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой

Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой

Обеды и ужины также обходились супруге Виктора Павлика дорого. В одном из ресторанов она поужинала вместе с четырьмя родственниками на 3 тысячи гривен.

"Я считаю, что это очень хорошая цена. 3 тысячи с алкоголем – это супер", – поделилась она.

Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой

В другом заведении за две пиццы и напитки Екатерина заплатила 1 040 гривен. В то время как одним из ресторанов она осталась недовольна. Она заметила, что обслуживание было гораздо лучше, когда в зале был ее муж, поэтому порекомендовала не посещать заведение. За такой обед на двоих супруга артиста отдала 855 гривен.

Ужасно обслуживают. Я час ждала салат, мне его не принесли, и я ушла. Никто даже не извинился,

– рассказала Репьяхова.

Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой

Украинские звезды в Буковеле

Не только супруга Виктора Павлика проводит новогодние каникулы в Буковеле. Также там отдыхают и отдыхали другие звезды: