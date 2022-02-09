Уже без "комплекса дивы": какие были прихоти у Адель насчет ее гримерки на Brit Awards

9 февраля 2022 , 15:29
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Источник:

Mirror

Британскую певицу Адель после отмены концертов в Лас-Вегасе назвали женщиной с "комплексом девы" из-за слухов, которые распространялись в прессе. Но на днях в сеть попал райдер звезды, у которого удивительно скромный вид.

Знаменитая британская певица Адель стала настоящей звездой Brit Awards 2022, одержав победу сразу в трех номинациях. Накануне в сети появился райдер звезды – ее прихоти относительно того, что должно быть в гримерке.

Актуально Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina

Что в райдере Адель

Пожелания Адель оказались довольно скромными. В прессе утверждают, что у исполнительницы раньше был привередливый райдер, но теперь он изменился.

Адель попросила организаторов только о сладостях Percy Pig, фруктах и немного вина.


Адель / Фото из инстаграма Адель

Инсайдеры считают, что Адель хочет оправдаться таким образом перед поклонниками.

На нее оказывают значительное давление из-за шоу во вторник. Она знает, что Вегас стал большим разочарованием для фанатов, поэтому хочет загладить свою вину,
 –  пишут источники.

Почему Адель называли с "комплексом девы"

  • 21 января артистка обратилась к фанатам со слезами на глазах и объявила, что отменяет серию выступлений в Лас-Вегасе из-за вспышки коронавирус в ее команде.
  • Такая новость, очевидно, вызвала волну возмущения в сети. Западные СМИ начали распространять слухи о том, что на самом деле концерты отменились из-за "комплекса дивы" у Адель, потому что ей вроде бы не понравились декорации. Поэтому как в сети, так и в прессе артистку начали называть "капризной дивой".
Автор: Марія Касій