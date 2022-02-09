Уже без "комплекса дивы": какие были прихоти у Адель насчет ее гримерки на Brit Awards
Источник:Mirror
Британскую певицу Адель после отмены концертов в Лас-Вегасе назвали женщиной с "комплексом девы" из-за слухов, которые распространялись в прессе. Но на днях в сеть попал райдер звезды, у которого удивительно скромный вид.
Знаменитая британская певица Адель стала настоящей звездой Brit Awards 2022, одержав победу сразу в трех номинациях. Накануне в сети появился райдер звезды – ее прихоти относительно того, что должно быть в гримерке.
Актуально Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina
Что в райдере Адель
Пожелания Адель оказались довольно скромными. В прессе утверждают, что у исполнительницы раньше был привередливый райдер, но теперь он изменился.
Адель попросила организаторов только о сладостях Percy Pig, фруктах и немного вина.
Адель / Фото из инстаграма Адель
Инсайдеры считают, что Адель хочет оправдаться таким образом перед поклонниками.
На нее оказывают значительное давление из-за шоу во вторник. Она знает, что Вегас стал большим разочарованием для фанатов, поэтому хочет загладить свою вину,
– пишут источники.
Почему Адель называли с "комплексом девы"
- 21 января артистка обратилась к фанатам со слезами на глазах и объявила, что отменяет серию выступлений в Лас-Вегасе из-за вспышки коронавирус в ее команде.
- Такая новость, очевидно, вызвала волну возмущения в сети. Западные СМИ начали распространять слухи о том, что на самом деле концерты отменились из-за "комплекса дивы" у Адель, потому что ей вроде бы не понравились декорации. Поэтому как в сети, так и в прессе артистку начали называть "капризной дивой".