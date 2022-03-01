Ужасы войны и мечты о мирном будущем: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новое видео на песню "Вільні люди"

6 день идет полномасштабная война России против Украины. Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ собрала худшие кадры с войны и показала цветущую Украину довоенного времени в новом видео на песню "Вільні люди".

Российские оккупанты цинично обстреливают гражданские объекты, погибают сотни военных и мирных жителей. Музыканты меняют инструменты и оружие и защищают Украину. В эти дни украинский народ как никогда раньше един.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили видео на песню "Вільні люди"

Украинцы 6 дней живут в страхе войны. Российские оккупанты переходят все границы человечности, беспощадно убивая мирных жителей, украинскую культуру. Популярная украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в одном видео собрала ужасающие моменты с войны, которая началась ночью 24 февраля.

Мы жили в мирном государстве, а проснулись от взрывов. Они говорили, что не будут ударять по гражданским объектам, а теперь расстреливают гражданских, детей, бомбят украинские города и села. Все это можно увидеть в видео "Вільні люди".

Украинский народ будет бороться до победы, все отстроит, все будет еще лучше, чем когда-либо. Но это не вернет жизнь тех, кто погиб в этой дурацкой борьбе. Кровь мирных украинских граждан, военных на руках у россиян, боящихся бороться с диктатором. Совсем скоро у нас будет мирное будущее, как в конце видео "Вільні люди", а у россиян уже есть стыд на весь мир.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": смотрите видео онлайн

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