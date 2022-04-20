"Всем конченным посвящается": Позитив высмеял россиян в первом сольном треке
Источник:ютуб Позитива
Украинский рэпер Позитив выпустил свой первый сольный трек "Боже, какое кончено". В нем он высмеял русских блогеров.
Украинский артист Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) впервые после распада группы "Время и Стекло" выпустил сольную песню. Ее он посвятил "всем конченым".
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Позитив выпустил сольную песню
Рэпер представил трек, в котором высмеял российских блогеров. В песне звучат голоса "инфлюэнсеров", которые плачутся из-за санкций, наложенных на Россию.
Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня – для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!
– прокомментировал сольный трек Позитив.
Позитив – "Боже, какое кончено": слушайте онлайн
Позитив отметил, что на идею трека его вдохновил Алексей Дурнев. Он ведет одноименный телеграмм-канал. Сама же фраза "Боже, какое кончено" появилась из мема в социальных сетях.
Как реагирует сеть
Поклонникам Позитива понравилась премьера. К тому же, они называют песню новым хитом.
- "Наконец-то, Алексей, с премьерой";
- "Наконец-то мы дождались первый трек от сольного Позитива!";
- "Это новый хит";
- "Я прослушала, теперь заело в голове";
- "Позитив, с премьерой тебя! Очередной хит";
- "Приветствую с премьерой трека. От меня и от моей бабушки привет. Она заценила трек".