"Наш чемпион", "это было мощно": звезды восторженно поздравляют Усика с победой над Дюбуа

Александр Усик феерически победил Даниэля Дюбуа. Украинский боксер на 9 раунде нокаутировал британца. Украинские звезды поддержали Усика и гордо поздравили его с победой в поединке.

После боя Александр Усик обратился к публике. Он заявил, что посвящает эту победу Украины и ВСУ. Впоследствии боксер начал скандировать "ВСУ, ВСУ", которое подхватили болельщики на трибунах.

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Уже с утра соцсети пестрят поздравлениями к Александру Усику. 24 Канал собрал реакции звезд на победу украинского боксера.

Юрий Горбунов

Телеведущий и продюсер поздравил Александра Усика с невероятной победой. Он показал видео после боя боксеров и назвал Усика чемпионом.

С победой тебя, наш Чемпион! Слава Украине!,

– написал Горбунов.

Андрей Бедняков

Шоумен тоже приобщился к поздравлениям. Бедняков опубликовал свое шутливое фото, на котором у него "не было зуба". Он добавил, что сам тренируется, чтобы когда-нибудь соревноваться с Усиком.

С победой, Александр Усик… Я тренируюсь. Скоро,

– написал Андрей.

Слава Демин

Ведущий порадовался за Усика и отметил, что это важная победа для Украины.

Спасибо, Саша за победу и веру в то, что скоро будет еще одна, самая главная победа,

– написал Демин в инстаграмме.

Ольга Сумская

Едва ли не первой украинской боксера поздравила Ольга Сумская. Актриса перепостила в инстаграмм-сторис видео из поединка Усика. "Поздравляем с победой", – написала звезда.



Ольга Сумская поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис

Маша Ефросинина

Звездная телеведущая тоже не смогла проигнорировать победу Усика. По ее словам, украинский боксер – наш чемпион.



Маша Ефросинина поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис

Григорий и Кристина Решетники

Известные супруги тоже приобщились к поздравлениям. Кристина поздравила Усика с победой и написала "Браво".



Кристина Решетник поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис

В то же время Григорий Решетник заявил, что это было очень мощное сражение Александра Усика.

Поздравляю, чемпион,

– добавил он.



Григорий Решетник поздравил Усика с победой / Фото с его инстаграм-сторис

Наталья Денисенко

Украинская актриса была поражена тем, что Усик посвятил победу Украине и ВСУ. Она поделилась с этим со своими подписчиками.

"Верим. Слава Украине!", – написала Денисенко



Наталья Денисенко поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис

Злата Огневич

Певица тоже приобщилась к поздравлениям. Звезда показала кадры после боя Усика и написала: "Поздравляю с победой, чемпион".



Злата Огневич поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис

Артем Пивоваров

Популярный певец также назвал украинского боксера чемпионом. Он показал черно-белое фото Усика после победы украинца.



Артем Пивоваров поздравил Усика с победой / Фото с его инстаграм-сторис

Леся Никитюк

Ведущая и блоггер гордится победой украинского боксера. Она заявила, что Александр Усик – лучший.



Леся Никитюк поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграмм-сторис

Монатик

Музыкант в соцсетях приобщился к звездным коллегам. MONATIK поздравил Усика с победой и опубликовал фото боксера после поединка.



Монатик поздравил Усика с победой / Фото с его инстаграм-сторис

Владимир Дантес, Джамала, Владимир Остапчук и многие другие знаменитости тоже присоединились к поздравлениям. В своих инстаграм-сторис они написали много приятных слов Усику и поблагодарили за победу.

Как звезды поздравляют Александра Усика с победой / Фото с инстаграм-сторис

Как Александр Усик победил Дюбуа : детали боя