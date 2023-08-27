Александр Усик победил несмотря на грязное поведение Дюбуа, действовавшего не по правилам. Это разозлило нашего боксера, поэтому Усик отправил британца в нокаут.
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Alena Omargalieva исполнила гимн перед боем
Бой между Усиком и Дюбуа прошел в городе Вроцлав. Перед этим победным поединком выступила певица Alena Omargalieva. Она спела гимн Украины вживую перед 42 тысячами фанатов на стадионе, еще миллионы зрителей увидели это выступление на телеэкранах.
Этот вечер для меня действительно значим. Петь гимн Украины сегодня, на международной арене для миллионов телезрителей со всего мира – очень волнующе. Открывать бой украинского чемпиона, легендарного боксера Усика большая ответственность. Эмоции переполняли, сердце билось безумно,
– вспомнила артистка.
По ее словам, украинские артисты сегодня выходят на сцену или ринг за победой, чтобы нас слышали, чтобы наша песня звучала по всему миру.
Поклонникам понравилось выступление Omargalieva. Они поблагодарили ее и написали приятные слова поддержки:
- "Очень красиво и чувственно".
- "Гордимся вами и Александром!"
- "Хорошо. Без выкрутасов, как и должно быть, потому что это гимн. До мурашек по коже!"
- "Едва сердце не выпрыгнуло. Это было невероятно! Спасибо, что так красиво представили наш гимн".
- "Молодец, я даже плакала!"
- "Мурашки… До слез".
Omargalieva поздравила Усика с победой
В соцсетях певица передала поздравление Александру Усику с феерической победой для Украины.
Эту победу Александр посвятил ВСУ. Слава нашим воинам! Слава Украине!,
– написала она.
Omargalieva также поблагодарила своих поклонников за поддержку и теплые слова.
Как Александр Усик победил Дюбуа
- У украинского боксера был поединок с Даниэлем Дюбуа, чтобы защитить свои пояса. На ринг Усик вышел уже под традиционную песню "Братья", которую исполнил Василий Жадан.
- Первый раунд Александр начал с разведки, присматривался к комфортной дистанции. А уже в середине второго раунда Усик начал переходить в атаку. Британец попытался выбрасывать двойки, но получил ответный левый боковой в голову Дюбуа. В следующем раунде Усик несколько раз точно отправлял удары в голову соперника.
- В 5 раунде украинский боксер упал на настил. Дюбуа действовал не по правилам, пробив ниже пояса. Судья приостановил сражение, чтобы дать украинцу время на восстановление. Такое грязное поведение от британца лишь разозлило Усика, он выполнил несколько апперкотов и джебов.
- Даниэль был просто беспомощным, если сравнивать со стилем боя украинского боксера. И уже в 9-м раунде Усик нокаутировал Дюбуа ! Он защитил свои чемпионские пояса.