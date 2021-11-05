Ушел из жизни во время съемок "Индианы Джонса": умер оператор голливудских фильмов Ник Купак
Источник:NY Post
Голливуд всколыхнуло новое печальное известие – умер талантливый кинооператор Ник Купак, работавший над многими выдающимися и популярными лентами. Мужчине к моменту смерти было 54 года.
Последней работой Ника Купака стала пятая часть легендарного блокбастера "Приключения Индианы Джонса", которую снимают в Марокко. Известно, что мужчина только прилетел на съемки фильма и через несколько дней другие члены съемочной группы обнаружили его тело в гостиничном номере.
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Хотя все детали ухода в вечность Ника Купака не разглашают, известно, что оператор умер "естественной смертью".
Во время съемок "Индианы Джонса" скончался оператор / Фото NY Post
Ника Купака считали ветераном киноиндустрии и высококвалифицированным профессионалом своего дела. Оператор пригимал участие в съемках таких кинолент:
- "Гарри Поттер";
- "Парк Юрского периода";
- "Звездные войны".
Мужчина попал в украинского оператора Галину Гатчинс и режиссера Джоэла Соуза. Их двоих сразу доставили в больницу, где Галина скончалась от тяжелого ранения.