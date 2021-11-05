Ушел из жизни во время съемок "Индианы Джонса": умер оператор голливудских фильмов Ник Купак

5 ноября 2021 , 14:27
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Источник:

NY Post

Голливуд всколыхнуло новое печальное известие – умер талантливый кинооператор Ник Купак, работавший над многими выдающимися и популярными лентами. Мужчине к моменту смерти было 54 года.

Последней работой Ника Купака стала пятая часть легендарного блокбастера "Приключения Индианы Джонса", которую снимают в Марокко. Известно, что мужчина только прилетел на съемки фильма и через несколько дней другие члены съемочной группы обнаружили его тело в гостиничном номере.

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Хотя все детали ухода в вечность Ника Купака не разглашают, известно, что оператор умер "естественной смертью".


Во время съемок "Индианы Джонса" скончался оператор / Фото NY Post

Ника Купака считали ветераном киноиндустрии и высококвалифицированным профессионалом своего дела. Оператор пригимал участие в съемках таких кинолент:

  • "Гарри Поттер";
  • "Парк Юрского периода";
  • "Звездные войны".
Напомним, недавно в Голливуде произошла трагедия – актер Алек Болдуин на съемках вестерна "Раст" выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались настоящие патроны.
Мужчина попал в украинского оператора Галину Гатчинс и режиссера Джоэла Соуза. Их двоих сразу доставили в больницу, где Галина скончалась от тяжелого ранения.
Автор: Андріана Будиш