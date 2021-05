Пил алкоголь и употреблял наркотики: жизнь принца Гарри после смерти матери

В документальном фильме о ментальном здоровье принц Гарри поделился шокирующими деталями своей жизни. Он признался, что потеря матери принцессы Дианы очень травмировала 13-летнего парня.

Принц Гарри и Опра Уинфри 21 мая презентовали проект "Я, которого вы не видите" (The Me You Can not See). Они стали его участниками, поэтому так же давали откровенные интервью.

К слову Принц Гарри рассказал об истерике Меган Маркл перед скандальным интервью

Как жил принц Гарри после смерти матери

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Тогда королевскому потомку исполнилось 13 лет. Монаршая семья не помогла, а только ухудшила травму после потери самого родного человека.

Я был готов пить, употреблять наркотики и делать все, чтобы не чувствовать себя так, как чувствовал себя. Если я не пил с понедельника по пятницу, то в субботу вечером, вероятно, напивался за целую неделю. Я пил не потому, что мне это нравилось, а потому, что пытался что-то замаскировать,

– признался принц.

Кроме этого, принц Гарри начал страдать от панических атак. Он рассказал, что в королевской среде не было популярно говорить о ментальных проблемах, потому подростку никто не помог. Когда же пришло время исполнять обязанности члена монаршей семьи, Гарри чувствовал себя хуже некуда.

"Каждый раз, когда я надеваю костюм и галстук, мне приходится играть роль. Еще до того, как я выходил из дома, меня заливал пот, учащался пульс. Я был в режиме "бей или беги". Панические атаки, сильная тревожность – период с 28 до 32 лет был кошмаром", – поделился мужчина.



Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото Getty Images

Принц Гарри надеялся на помощь от родных. Но его просьбы, предложения, предупреждения, просто игнорировали.

Члены семьи сказали мне просто играть в эту игру, и жизнь станет проще. Но во мне очень много моей мамы. Я чувствую себя вне системы, хотя и застрял в ней. Единственный способ освободиться и вырваться – сказать правду,

– сказал Гарри.

Британский принц считает, что виной всему является воспитание. Впоследствии Меган Маркл уговорила мужа обратиться к психотерапевту. Поэтому сейчас принц Гарри не страдает от панических атак, чувствует себя комфортно и больше всего рад, что переехал в США: "Я узнал о себе больше за последние четыре года, чем за 32 года до этого. За это я должен поблагодарить жену".

