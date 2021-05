Пив алкоголь та вживав наркотики: життя принца Гаррі після смерті матері

У документальному фільмі про ментальне здоров'я принц Гаррі поділився шокуючими деталями свого життя. Він зізнався, що втрата матері принцеси Діани дуже травмувала 13-річного хлопця.

Принц Гаррі та Опра Вінфрі 21 травня презентували проєкт "Я, якого ви не бачите" (The Me You Can not See). Вони стали його учасниками, тому так само давали відверті інтерв'ю.

До слова Принц Гаррі розповів про істерику Меган Маркл перед скандальним інтерв'ю

Як жив принц Гаррі після смерті матері

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 1997 року. Тоді королівському нащадку виповнилося 13 років. Монарша родина не допомогла, а лише погіршила травму після втрати найріднішої.

Я був готовий пити, вживати наркотики й робити все, щоб не почуватися так, як почувався. Якщо я не пив з понеділка по п'ятницю, то в суботу ввечері, ймовірно, напивався за цілий тиждень. Я пив не тому, що мені це подобалося, а тому, що намагався щось замаскувати,

– зізнався принц.

Окрім цього, принц Гаррі почав страждати від панічних атак. Він розповів, що в королівському середовищі не було популярно говорити про ментальні проблеми, тому підліткові ніхто не допоміг. Коли ж настав час виконувати обов'язки члена монаршої сім'ї, Гаррі почувався якнайгірше.

"Кожного разу, коли я вдягаю костюм і краватку, мені доводиться грати роль. Ще до того, як я виходив із дому, мене заливав піт, частішав пульс. Я був у режимі "бий або біжи". Панічні атаки, сильна тривожність – період з 28 до 32 років був кошмаром", – поділився чоловік.



Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Фото Getty Images

Принц Гаррі сподівався на допомогу від найрідніших. Але його прохання, пропозиції, попередження, просто ігнорували.

Члени родини сказали мені просто грати в цю гру, і життя стане простішим. Але в мені страшенно багато моєї мами. Я відчуваю себе поза системою, хоча і застряг в ній. Єдиний спосіб звільнитися і вирватися – сказати правду,

– додав Гаррі.

Британський принц вважає, що виною всьому є виховання. Згодом Меган Маркл вмовила чоловіка звернутися до психотерапевта. Тож зараз принц Гаррі не страждає від панічних атак, почувається комфортно й понад усе радий, що переїхав до США: "Я дізнався про себе більше за останні чотири роки, ніж за 32 роки до цього. За це я повинен подякувати дружині".

Смерть принцеси Діани: що про це відомо