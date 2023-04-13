Обратились в полицию: в УПЦ МП жалуются на "богохульство" ведущих "95 Квартала"

В УПЦ МП жалуются на шутки комиков "95 Квартала" – Александра Пикалова и Евгения Кошевого. Церковь обратилась в полицию для расследования "богохульства".

Ведущие и комики "Квартала 95" на днях выпустили очередной выпуск шуточных новостей "Байрактар News". В нем они жестко высмеяли священников УПЦ МП.

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"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть у священника УПЦ МП – 20 гривен, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 гривен. Выгнать Московский патриархат из Украины – бесценно", – говорят ведущие.

УПЦ МП жалуются на комиков "95 Квартала"

В церкви пожаловались на оскорбление религиозных чувств к полиции. Они сослались на 161 статью Уголовного кодекса Украины, в которой упоминают нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

Ведущие Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе пренебрежительно высказаться не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковую. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше, чем 100 гривен,

– говорят в обращении.

В церкви считают, что подобные высказывания приводят к тому, что "нередкими стали случаи применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви".

В частности, в УПЦ МП упомянули о случае избиения священнослужителя Никиты, что был известен тем, как его заскочили в келье с несовершеннолетним парнем. В Черновцах на днях произошла стычка между неизвестным мужчиной и Никитой.

, что в УПЦ МП уже не первый раз жалуются на юмористов "95 квартала". В декабре прошлого года их Священный Синод обратился с жалобой к Зеленскому. Священнослужители писали, что в выпуске шоу звучало кощунство и насмешки над церковью и верой.