Я уже на небе, – умерла блоггер Вера Бочкур, которая боролась с раком вместе с сыном

Украинский блоггер Вера Бочкур в течение четырех лет боролась с раком толстового кишечника. Однако болезнь оказалась сильнее. 30 июля 2022 года стало известно о смерти Веры.

Во время лечения она вела личный блог в инстаграмме. Прощальное сообщение написала раньше времени и попросила опубликовать его после смерти.

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Умерла блоггер Вера Бочкур

К моменту смерти ей был 31 год. Блогер из Кропивницкого больше всего хотела жить и при всех нелестных прогнозах врачей верила, что так и будет. Но в этой жестокой борьбе победила смерть.

"Если вы читаете это сообщение, то, к сожалению, случилось худшее... Я всегда думала, что так много скажу в последнем посту, но когда я начала понимать, что это может произойти скоро, все слова словно вылетели... Я хочу, чтобы вы запомнили меня всегда улыбающейся, счастливой, сильной и красивой, как на этом фото", – написала Вера.

Я хочу, чтобы вы жили здесь и сейчас, ценили жизнь, хранили друг друга, любили Бога всем сердцем, не забывали говорить "спасибо" и никогда не сдавались! Обнимаю вас сердцем и хочу сказать вам спасибо! Благодаря вам, я прожила самые крутые 4 года жизни, хотя поначалу так много мне не давали! Я верю, что мой блог был вам полезен. Я уже на небе,

– обратилась Вера к читателям.

Вера лечилась вместе с сыном

В 2018 году у сына Веры – Максима диагностировали рак, была вероятность того, что нужна пересадка печени. Тогда малышу было всего 5 месяцев. Вера готовилась стать донором и во время обследования узнала свой диагноз – рак толстого кишечника с метастазами в печени.

Тогда была уверена, что это ошибка, не могла поверить в это. Но потом диагноз подтвердился. Когда врачи говорили, что нужно начать немедленное лечение, Вера отказывалась, говорила, что потом, потому что главное – вылечить сына. Но времени медлить не было. Блоггер начала бороться за жизнь вместе с сыном.

Борьба Максима продолжалась 10 месяцев, он поправился. Скоро ему исполнится пять лет. Но страшная болезнь забрала его мамочку, он уже никогда не сможет увидеть ее.

Врачи говорили Вере, что ей осталось жить месяц

13 июля в своем блоге Вера опубликовала сообщение, в котором сообщила, что ей осталось жить максимум месяц. Отметим, что в начале войны она переехала в Германию, где продолжила лечение. Рядом с Верой всегда был муж – футболист Роман Бочкур. Блоггер до последнего верила, что сможет победить смерть, она не хотела мириться с тем, что придется покинуть родных.

Ко мне заходили врачи и снова говорили, что ничего не изменилось, и месяц жизни – это максимум. Конечно, я плачу, когда такое слышу, но сегодня после разговора с психологом, я поняла, что я не хочу в это верить, я верила и боролась последние 4 года, и буду продолжать это делать до последнего! После разговора я поняла, что я не хочу сдаваться, смиряться и просто ждать смерти!

– писала Бочкур в инстаграмме.

5 месяцев назад Вера давала интервью Рамине Эсхакзай. Там рассказала о своем диагнозе, борьбе с раком. Она неоднократно говорила, что очень хочет жить, что еще многое не успела. Вера всегда улыбалась и мотивировала читателей никогда не сдаваться.

Интервью Веры Бочкур: смотрите видео онлайн