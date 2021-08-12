Умерла Уна Стаббс – звезда сериала "Шерлок"
Источник:BBC
Ушла из жизни английская актриса и танцовщица Уна Стаббс. Она прославилась благодаря роли миссис Хадсон в телесериале "Шерлок". Звезда умерла в возрасте 84 лет после тяжелой болезни.
Умерла Уна Стаббс
Английская актриса и танцовщица Уна Стаббс ушла из жизни в Эдинбурге, в кругу своей семьи.
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Уне Стаббс было 84 года. Менеджер звезды сообщила, что "будет очень скучать по ней и всегда помнить ее".
Мама сегодня спокойно умерла вместе с семьей, которая ее окружала, в Эдинбурге. Мы просим конфиденциальности и понимания в это самое трудное и печальное время,
– сообщили также дети актрисы.
Уна Стаббс на съемках "Шерлока" / Фото Getty Images
Что известно об Уне Стаббс
Уна Стаббс родилась в Лондоне. Она дебютировала на телевидении как танцовщица, а уже впоследствии начала карьеру актрисы. В частности, она сыграла в фильме с Клиффом Ричардом "Летние каникулы" (1963).
Уна Стаббс сыграла роль миссис Хадсон в сериале "Шерлок" вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, благодаря чему стала очень популярной. В общем знаменитость сыграла роли в более чем 50 фильмах и сериалах:
- "Чисто английские убийства",
- "Мисс Марпл Агаты Кристи",
- "Пока смерть не разлучит нас",
- "Самая плохая ведьма",
- "Загадочное ночное убийство собаки",
- "Вызовите акушерку",
- "Дарреллы",
- "Шоу Кэтрин Тейт",
- "Отель "Фолти Тауэрс"",
- "Холодная лавка всякой всячины",
- "Ангел".