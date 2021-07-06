Умерла Рафаэлла Карра – итальянская певица и актриса

Известная итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра умерла в возрасте 78 лет. Она ушла из жизни в Риме, в одной из больниц. Долгое время звезда боролась с болезнью.

О смерти Рафаэллы сообщил режиссер Серджо Япино. Однако мужчина не рассказал, какой именно недуг унес жизнь любимицы миллионов.

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Карра умерла в больнице. Там она боролась с болезнью, которая "напала на ее тело, такое крошечное, но полное энергии".

Рафаэлла оставила нас. Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, смех и чрезвычайный смех будут сиять вечно,

– сказал режиссер.

Пока неизвестно, когда и где будут прощаться с легендарной актрисой. На ее смерть отреагировали уже многие государственные деятели. В частности соболезнования выразил президент Италии Серджо Матарелла: "Я глубоко потрясен смертью артистки, которую любят многие поколения телезрителей Италии и заграницей".



Рафаэлла Карра / Фото из открытых источников

Биография и карьера Рафаеллы Карры

В кино Рафаэлла дебютировала в 9-летнем возрасте. Тогда она сыграла в фильме Tormento del Passato.

Еще несколько лет Карра продолжала играть роли детей и подростков.

В 1960 году она окончила Экспериментальный центр кинематографии в Риме, где получила диплом драматической актрисы.

Также Рафаэлла играла в Голливуде. В 1965 году она сыграла роль в фильме "Экспресс фон Райена".

В ее карьере есть и театральные роли. В частности звезда представала на сцене в мюзикле "Чао, Руди". Тогда она играла вместе с легендарным Марчелло Мастроянни.

Благодаря вокальному таланту женщина была популярна не только в Италии, но и Испании, Албании, Греции, Латинской Америке и на Мальте.

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