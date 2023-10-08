Не стало Нины Матвиенко: каким был жизненный и творческий путь легендарной певицы
8 октября Украину всколыхнула новость о смерти Нины Матвиенко. За невероятный вокал ее называли голосом души украинского народа. Певицей восхищались не только в Украине, но и за рубежом.
Жизнь Нины Матвиенко оборвалась на 75-м году жизни. Что стало причиной смерти – неизвестно. 24 Канал ниже расскажет, каким был жизненный и творческий путь народной артистки Украины.
Важно Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко
Детство Нины Матвиенко
Будущая певица родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. Работать Нина начала с четырех лет – она ухаживала за младшими братьями и сестрами, пасла скот и даже работала у дяди Архипа.
С детства Нина любила читать. Тогда она и не мечтала о карьере певицы, ведь семья жила очень бедно.
Нина Матвиенко в 15 лет / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Впоследствии родители отдали Матвиенко в школу-интернат, чтобы хоть как-то облегчить жизнь. Но это было нелегкое испытание для будущей звезды – один из воспитателей наказывал ее за малейшую вину. Он мог часами держать ее в углу на коленях.
Творческий путь певицы
Невероятный голос Матвиенко получила от мамы – Антонины Ильковны. Певица однажды признавалась, что если бы не тяжелая крестьянская судьба, ее мама могла бы стать великой артисткой.
Учителя в школе советовали Нине профессионально заняться пением. Желание петь у Матвиенко было сильным, поэтому в 17 лет девушка бросила все и записалась в студию Хора имени Григория Веревки в Киеве. Уже через три года она стала его солисткой.
Именно в этом хоре и произошло профессиональное становление Нины Матвиенко. В 1978 году она победила на Всеукраинском конкурсе "Молодые голоса", еще через год – во Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни" и Всемирном конкурсе фольклорных песен.
Нина Матвиенко исполняет песню "Ой, роду наш красний": смотрите видео
С 1968 Нина Матвиенко выступала в составе вокального трио акапельного пения "Золотые ключи", а в 1991 году стала солисткой камерного оркестра "Киевская камерата". С того времени певицей начали восхищаться.
Уже в 1978 году Матвиенко получила звание заслуженной, в 1985 – народной артистки Украины. Через 20 лет тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.
Чем занималась Нина Матвиенко:
- Основная ее деятельность – музыка. В репертуаре Матвиенко было много народных песен, в том числе обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады, украинские песни XVII – XVIII столетия.
- А еще Нина играла в телеспектаклях ("Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Разлились воды на четыре брода") и художественных фильмах ("Соломенные колокола", "Пропала грамота").
- Певица также озвучила ряд научно-популярных документальных кинофильмов, несколько теле- и радиопрограмм. А в 1984 году участвовала в создании мультфильма "Колыбельная".
- Кроме того, Матвиенко была влюблена в литературу – в 1975 году она заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Еще в советское время она напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе.
За популярностью Нины Матвиенко стоит тяжелый и упорный труд. Она провела тысячи концертов, творческих вечеров, гастролей по Украине и за границей. Ее мастерству аплодировали в Мексике, США, Канаде, Чехии, Польше, Венгрии, Финляндии, Корее, Франции.
Личная жизнь
В 1971 году вышла замуж за художника Петра Гончара. У них трое общих детей – сыновья Иван и Андрей и дочь-певица Антонина.
Нина Матвиенко с Петром Гончаром / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Пара прожила в браке 50 лет. Однако в октябре 2021 года Матвиенко разошлась с мужем.
Я попросила его уйти от меня. Это взвешенное решение. Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал… Я сказала: "Иди, живи себе на даче, занимайся своими делами, рисуй...",
– комментировала тогда певица.
Нина Митрофановна рассказывала, что всю жизнь она обеспечивала семью, хотя за это она не упрекала любимого. Больше в ее жизни не было мужчин.
После развода артистка жила в Киеве с дочерью Тоней и ее мужем-музыкантом Арсеном Мирзояном. Певица из-за малой пенсии не могла съехать от детей.
Нина Матвиенко с дочерью, ее мужем и внучкой/ Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Интересные факты о Матвиенко
- Певицу с днем рождения всегда поздравляли 10 октября, как записано в ее паспорте. Однако на самом деле Нина появилась на свет 13 октября.
- В советское время певице было запрещено покидать пределы страны. Запрет продолжался с 1969 по 1986 годы.
- Жила народная артистка Украины в сердце столицы – в частном доме возле Лавры. А ее любимое хобби – вязание крючком.
- Семь лет назад Нина Матвиенко была удостоена звания Почетный гражданин Киева.
- Первым местом работы будущей звезды был завод, где Нина работала крановщиком.
- Матвиенко очень любила красный борщ, поэтому часто готовила его для семьи.