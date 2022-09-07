"Хочу в Мариуполь к бабушке": Бедняков признался, как дочь отреагировала на смерть его мамы

Украинский телеведущий Андрей Бедняков в апреле узнал, что потерял маму. Он рассказал, как вспоминает о ней и признался ли о смерти дочери.

Украинский ведущий Андрей Бедняков признался, что страдал из-за смерти отца. Поэтому новость о потере мамы была для него еще более болезненной.

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Андрей Бедняков о потере мамы

"Мама болела… Когда теряешь отца, ты понимаешь, как это – когда тебе говорят, что человека твоего нет. Я постоянно боялся, что я услышу такое и о маме. Сказать, что готовился к этому – нет, но понимал, что это произойдет. Но не думал, что будет так".

Андрей Бедняков рассказал, что всегда ценил своих родителей, даже несмотря на сложные моменты или конфликты. Он благодарен им за все, что мог получить.

Самое сложное, что я не мог поехать к маме и нормально с ней попрощаться. Я был за 4 дня до начала войны у мамы, постоянно там. Сейчас я даже еще не представил, что ее нет. Когда приду на могилу и увижу это, тогда только пойму это. Сейчас до конца не осознаю,

– признался мужчина.



Андрей Бедняков с мамой / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Потеря бабушки для дочери Беднякова

, мама Андрея Беднякова долго болела, а весной впала в кому. В условиях войны и осады Мариуполя русскими ей было гораздо труднее , каждый взрыв ухудшал самочувствие. "Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. В квартире уже было +3, 0 градусов, а для больного человека это катастрофа".

Андрей Бедняков узнал о смерти мамы утром, когда ему позвонил по телефону муж сестры. После этого он сообщил о потере жене.

Я уже был в Украине, она была за границей. Я написал Насте, она сказала Ксении, она позвонила по телефону. "Папа, бабушки уже нет". Я говорю: да. Говорит: "Жаль. А я так хотела к ней поехать". Она еще мала, не думаю, что она очень понимает. Сейчас вспоминает, что хочет в Мариуполь к бабушке, а бабушки уже нет,

– поделился ведущий.

"Иногда подходит и говорит: "Твоей мамы больше нет. Ты скучаешь?". Говорю, что скучаю. "И я скучаю". Она очень любила бабушку, бабушка тоже ее любила, они были очень близки. Ксеня ее держала, когда мама болела".