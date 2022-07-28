Алан Бадоев с тоской рассказал, был ли с мамой в последние дни ее жизни

Почти 2 месяца назад режиссер Алан Бадоев потерял маму Антонину. Он рассказал, как пережил горькую новость и осознал ли ее смерть.

В конце мая скончалась мама украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева. Он рассказал, что смог с ней попрощаться.

Читайте также Лидия Таран вернулась в Киев из Франции и пригласила Падалко в свой разбомбленный дом

Алан Бадоев о маме

Да, мне удалось быть с мамой в ее последние дни. Для меня это очень трудный опыт. Пожалуй, я еще и не осознал до конца, что ее нет,

– признался режиссер.

Алан Бадоев также поделился воспоминанием о маме Антонине.

"Не могу понять, как люди стареют. Сильно запомнил ее руки. Даже в конце пути они остались самыми нежными, таких больше нет ни у одной из тех, которых я знаю".



Мама Алана Бадоева / Фото из инстаграма Алана Бадоева

Алан Бадоев скучает по папе

, Алан Бадоев и раньше делился воспоминаниями о маме. Режиссер попросил и дальше его оберегать. "Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках. Я очень люблю тебя. Мамочка, ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и вскоре ты получишь новую возможность быть частью живого. Прошу, оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком".

Режиссер родом из Горловки, поэтому многие его родственники то ли переехали в Россию, то ли остались в Украине. Его мама и папа переехали в центр Украины в 2013 году.

"Папа живет недалеко от Киева. Я всегда скучаю по нему, даже если мы не видимся всего неделю. Ведь он моя последняя стена, единственный человек, рядом с которым я все еще чувствую себя ребенком".