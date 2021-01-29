Американская актриса и модель Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет. Причину смерти родственники звезды не называют. Женщина снялась в более чем 150 лентах и стала обладательницей трех статуэток Эмми, а также Тони и Оскара.

Источник: ABC News

О смерти известной актрисы Сисели Тайсон сообщил ее менеджер, передав информацию от родственников: "С болью в сердце семья мисс Сисели Тайсон объявляет об ее уходе в мир иной. На этот раз, пожалуйста, позвольте семье уединиться".

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Реакция звезд

На смерть выдающейся актрисы отреагировали многие звезды. Среди них – Виола Дэвис, сыгравшая с Тайсон в сериале "Как избежать наказания за убийство" (Сесили там выполняла роль матери для Виолы):

"Я опустошена. Мое сердце просто разбито. Я так вас любила!! Вы были для меня всем! Вы заставили меня почувствовать себя желанной, которую увидели и оценили в мире, где для нас, девушек из темного шоколада, все еще есть покров невидимости. Вы позволили мне мечтать, потому что только во сне я могла видеть в себе возможности. Я еще не готова к тому, чтобы вы были моим ангелом. Но я также понимаю, что только когда умрет последний человек, который помнит о вас, вы действительно умрете. В этом случае вы будете бессмертны. Спасибо, что изменили мою жизнь. Спасибо за долгие беседы. Спасибо, что любите меня. Отдохните там хорошо".

На печальную весть отреагировал и 44-й президент США Барак Обама вместе со своей супругой Мишель:

"Когда родилась Сисели Тайсон, врачи предсказали, что она не доживет до трех месяцев из-за шума в сердце. Чего они не знали, чего они не могли знать, так это того, что у Сисели было сердце, не похоже ни на одно другое – такое, которое не только билось еще 96 лет, но и оставило след в мире, с которым мало кто мог сравниться. В своей экстраординарной карьере Сисели Тайсон была одной из немногих удостоенных наград актеров, чья работа на экране превосходила только то, что ей удавалось с ее помощью. Сисели была предназначена для Голливуда. В детстве мать – трудолюбивая и религиозная женщина, убирала дома, – даже не позволяла ей ходить в кино. Но как только Сисели получила образование, она приняла сознательное решение не просто говорить свои реплики, но говорить свою правду... Мы посылаем наши мысли и молитвы каждому члену семьи Сисели и всем тем, кто ее любил. И хотя мы огорчены тем, что сегодня ее сердце перестало биться, отрадно знать, что она всегда будет жить в нашем сердце".

Кто такая Сисели Тайсон

Актриса за 70 лет своей карьеры прославилась на телеэкранах как женщина, которая изображает сильную афроамериканку несмотря на предубеждения и расовую дискриминацию. Она родилась в Нью-Йорке в бедной афроамериканской семье. Впрочем, Сисели была очень настойчивой и уже в 18-летнем возрасте начала работать фотомоделью. Позже Тайсон начала изучать актерское мастерство, впрочем, чрезмерный фанатизм религией ее матери едва не перечеркнул мечты девушки – после получения первой актерской работы она выгнала ее из дома.

С тех пор женщина появлялась в самых разных кинолентах и пьесах, среди них: "Саундер", "Автобиография мисс Джейн Питтман", "Жареные зеленые помидоры", "Прислуга", "Как избежать наказания за убийство" и многих других. Ее первым оглушительным успехом была номинация на премию Оскар в 1972 году за лучшую женскую роль в фильме "Саундер". В том же году она получила приз от Национального совета кинокритиков США как Лучшая актриса года.

Не меньшим достижением для Сисели Тайсон стало участие в фильме "Автобиография мисс Джейн Питтман", за которую ее номинировали на премию Эмми как первую темнокожую актрису в истории награды. После этого ее номинировали на премию Эмми еще 10 раз и трижды она все же смогла завоевать заветные статуэтки.



Сисели Тайсон за свою карьеру получила три премии Эмми / Фото Getty Images

В 2018 году Тайсон стала обладательницей почетного Оскара за выдающиеся заслуги в кинематографе. Она вошла в историю премии как первая афроамериканка, получившая Оскар в этой категории.



Сисела Тайсон стала первой афроамериканкой, получившей почетный Оскар / Фото Getty Images