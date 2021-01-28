94-летняя американская актриса Клорис Личмен скончалась в среду, 27 января 2021 года. Причиной смерти стал почтенный возраст звезды.

Источник: People

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Умерла актриса Клорис Личмен

Голливудская актриса скончалась в своем доме в городе Энсинитас, что в штате Калифорния. Рядом с ней была младшая дочь Дина Энглунд. О смерти Клорис Личмен сообщила менеджер звезды Джульетт Грин. Она подчеркнула, что актриса ушла из жизни по естественным причинам.

"Я имела честь сотрудничать с Клорис Личмен, одной из самых бесстрашных актрис современности. Не было такой, как Клорис. Одним лишь взглядом она могла разбить сердце или рассмешить вас, пока слезы не потекут. Вы никогда не знаете, что собирается сказать или сделать Клорис, и это непредсказуемое качество было частью ее непревзойденной магии", – подчеркнула менеджер знаменитости.

Биография Клорис Личмен

Актерская карьера звезды длилась более 70 лет. Она играла в детских спектаклях в Университете Дрейка, когда ей было всего 8 лет. Из родного штата Айова Клорис Личмен переехала в Нью-Йорк, где получила бешеную популярность и успех.

Актриса дебютировала на Бродвее в 1947 году и сыграла множество главных ролей. Клорис Личмен восемь раз получала премию Эмми, на которую была номинирована 22 раза. Также она получила статуэтки Оскара, Золотого глобуса и BAFTA.

Фильмография Клорис Личмен: