Больше такой не будет: реакция звезд на смерть королевы Елизаветы II
8 сентября из жизни ушла 96-летняя королева Великобритании Елизавета II. Она стала монархом, правившим дольше всего в истории государства. В сети уже появились первые реакции знаменитостей на смерть королевы Елизаветы II.
Королева умерла днем в резиденции Балморал в Шотландии, передает 24 канал. Утром ее взяли под медицинский контроль, поскольку врачи были очень обеспокоены состоянием здоровья.
Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет
Уже в обед в сети появились сообщения, что в замок Балморал прибыли принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Эндрю, Эдвард и его супруга Софи. Также в замок прибыл внук Уильям и брат Гарри.
Смерть Елизаветы II всколыхнула весь мир. У сети уже появились первые реакции иностранных и украинских знаменитостей.
Оззи Осборн
"Я оплакиваю свою страну по поводу смерти нашей величайшей королевы. С тяжелым сердцем я говорю, что мнение об Англии без королевы Елизаветы II разрушительно", - отметил певец.
К слову Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини
Пирс Морган
"Сейчас я веду прямую трансляцию очень печальной смерти Ее Величества Королевы. Отправьте свое уважение и воспоминания об этой замечательной женщине", – написал британский телеведущий.
Ники Минаж
Мик Джаггер
"Всю мою жизнь Ее Величество Королева Елизавета II всегда была рядом. В детстве я помню, как смотрела по телевизору лучшие моменты ее свадьбы. Я помню ее красивой молодой женщиной, любимой бабушкой нации. Мои глубочайшие соболезнования королевской семье", – написал музикант.
Стоит знать Елизавета II умерла: все, что известно сейчас
Вера Вонг
Виктория Бекхем
"Сегодня очень печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира. Я глубоко опечален кончиной нашего любимого монарха, Ее Величества Королевы. Ее будут помнить за ее непоколебимую преданность и службу, и в это невероятно печальное время я думаю о королевской семье", – написала дизайнер.
Ольга Фреймут
"Королева Елизавета умерла. Последняя и единственная Королева. Больше такой не будет. Неповторимая и родная", – написала телеведущая.
Андрей Бедняков
Украинский телеведущий опубликовал фотографию королевы Елизаветы II в молодости со словами "Эпоха".
Юрий Горбунов
"Прощай даже не одна эпоха!! Елизавета вторая поддерживала Украину в войне против России!! Прощай!! Ты была по-настоящему Великой!! К сожалению никто не вечен! RIP", – написал телеведущий.
Дзидзьо
Андре Тан
"Она правила 70 лет. Старейший монарх в мире и настоящая икона стиля своего времени. Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании!", – написал дизанер.
Она правила 70 лет. Старейший монарх в мире и настоящая икона стиля своего времени. Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании!