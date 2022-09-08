Больше такой не будет: реакция звезд на смерть королевы Елизаветы II

8 сентября из жизни ушла 96-летняя королева Великобритании Елизавета II. Она стала монархом, правившим дольше всего в истории государства. В сети уже появились первые реакции знаменитостей на смерть королевы Елизаветы II.

Королева умерла днем в резиденции Балморал в Шотландии, передает 24 канал. Утром ее взяли под медицинский контроль, поскольку врачи были очень обеспокоены состоянием здоровья.

Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Уже в обед в сети появились сообщения, что в замок Балморал прибыли принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Эндрю, Эдвард и его супруга Софи. Также в замок прибыл внук Уильям и брат Гарри.

Смерть Елизаветы II всколыхнула весь мир. У сети уже появились первые реакции иностранных и украинских знаменитостей.

Оззи Осборн

"Я оплакиваю свою страну по поводу смерти нашей величайшей королевы. С тяжелым сердцем я говорю, что мнение об Англии без королевы Елизаветы II разрушительно", - отметил певец.

К слову Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини

Пирс Морган

"Сейчас я веду прямую трансляцию очень печальной смерти Ее Величества Королевы. Отправьте свое уважение и воспоминания об этой замечательной женщине", – написал британский телеведущий.

Ники Минаж

Мик Джаггер

"Всю мою жизнь Ее Величество Королева Елизавета II всегда была рядом. В детстве я помню, как смотрела по телевизору лучшие моменты ее свадьбы. Я помню ее красивой молодой женщиной, любимой бабушкой нации. Мои глубочайшие соболезнования королевской семье", – написал музикант.

Стоит знать Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

Вера Вонг

Виктория Бекхем

"Сегодня очень печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира. Я глубоко опечален кончиной нашего любимого монарха, Ее Величества Королевы. Ее будут помнить за ее непоколебимую преданность и службу, и в это невероятно печальное время я думаю о королевской семье", – написала дизайнер.

Ольга Фреймут

"Королева Елизавета умерла. Последняя и единственная Королева. Больше такой не будет. Неповторимая и родная", – написала телеведущая.



а

Андрей Бедняков

Украинский телеведущий опубликовал фотографию королевы Елизаветы II в молодости со словами "Эпоха".

Юрий Горбунов

"Прощай даже не одна эпоха!! Елизавета вторая поддерживала Украину в войне против России!! Прощай!! Ты была по-настоящему Великой!! К сожалению никто не вечен! RIP", – написал телеведущий.

Дзидзьо

Андре Тан

"Она правила 70 лет. Старейший монарх в мире и настоящая икона стиля своего времени. Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании!", – написал дизанер.

Она правила 70 лет. Старейший монарх в мире и настоящая икона стиля своего времени. Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании!