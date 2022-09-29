Почему умерла Елизавета II: появилось официальное свидетельство о смерти

Через три недели после смерти британской королевы Елизаветы II официальные ведомства обнародовали причину ее смерти. Как говорится в свидетельстве о смерти, она "умерла от старости".

Запись в Национальном реестре Шотландии была опубликована сегодня, 29 сентября. Его подписала дочь королевы – принцесса Анна, которая была с матерью в последний день жизни.

Королевская семья показала первое фото места захоронения Елизаветы II

В частности, сообщается, что королева умерла от "старости" в 15.10 8 сентября. Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщала, что узнала о покое королевы в 16:30. Смерть покойной королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября 2022 года и теперь является достоянием общественности.



Свидетельство о смерти Елизаветы II / Фото The Telegraph

В частности, сертификат подтвердил, что некоторые из близких родственников королевы все еще были в пути к замку Балморал в Шотландии, когда умерла Елизавета II. Среди них принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдуард и графиня Уэссекская, которые приземлились в Абердине в 15:50, а в замок прибыли около 17:00. То же касается принца Гарри, который прибыл отдельно. С королевой на момент ее смерти были только принцесса Анна и принц Чарльз – наследник и новый король Великобритании.

Елизавета II умерла: главное