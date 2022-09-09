Стала примером для всех нас, – европейские лидеры почтили память королевы Елизаветы II

Лидеры со всей Европы отдали должное королю Елизавете II – покойной монархине, правившей дольше всего в Великобритании. Ее Величество мирно скончалось в замке Балморал в четверг, 8 сентября.

Новость о смерти королевы ошеломила мир. Члены европейских королевских домов оплакивают королеву и чтят легендарную монархину. Они выражают соболезнования новому королю Чарльзу III и всей королевской семье, которая также щемяще вспомнила о Ее Величестве.

Подробности Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Как европейские лидеры отреагировали на смерть Елизаветы II

Европейские лидеры почтили ее глубокое чувство долга и стойкость, а также чувство юмора и доброту королевы.

Послание испанского короля Филиппа VI

"Ваше Величество, дорогой Чарльзе, глубоко огорченный печальной новостью о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II, вашей дорогой Матери, я хотел бы принести Вашему Величеству и британцам от моего имени и от имени правительства и народа Испании, наши искренние соболезнования.

Ее Величество королева Елизавета, несомненно, была свидетелем, написала и сформировала многие важнейшие разделы в истории нашего мира за последние семь десятилетий.

Ее чувство долга, целеустремленность и вся жизнь, посвященная служению народу Соединенного Королевства и Северной Ирландии, стали примером для всех нас и останутся твердым и ценным наследием для будущих поколений. Королева Летиция и я посылаем Вашему Величеству и всей Семье нашу любовь и молитвы. Вы все в наших сердцах и мыслях.

Нам очень ее не хватит. Со всей моей дружбой и благосклонностью, Филипп VI".

Король Филипп VI и королева Елизавета II / Фото BBC

Король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Беатрикс

"Мы вспоминаем королеву Елизавету II с глубоким уважением и любовью. Устойчивая и мудрая, она посвятила свою долгую жизнь служению британскому народу.

Мы чувствуем сильную связь с Соединенным Королевством и его королевской семьей, и мы разделяем их горе в это время. Мы очень благодарны за тесную дружбу наших стран, в которую королева Елизавета внесла такой незабываемый вклад".

И еще непоколебимая и самоотверженная: как мировые политики вспоминают Елизавету II

Глава Европейского парламента Роберта Мецола

"Немного повлияли на глобальную историю так, как Ее Величество королева Елизавета II. Ее непреклонная преданность долгу и служению была примером для всех".



Роберта Мецола о Елизавете II / Скриншот твита

Король Швеции Карл Густав и королева Сильвия

“С грустью я и моя семья получили сегодня известие о том, что моя дорогая родственница, Ее Величество Королева Елизавета II, умерла.

Королева служила своим странам и Содружеству с выдающейся преданностью и чувством долга. Она всегда присутствовала в британском обществе и во всем мире.

Кроме того, она всегда была хорошим другом моей семьи и связующим звеном с нашей общей семейной историей. Мы выражаем наши соболезнования семье королевы и ее народа".

Бельгийская королевская семья, король Филипп и королева Матильда

"С большой печалью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. Она была выдающейся личностью.

Мы всегда будем хранить теплые воспоминания об этой великой женщине, которая на протяжении всего своего правления проявляла достоинство, мужество и преданность.

Каждая из наших встреч навсегда остается в нашей памяти. Соединенное Королевство потеряло исключительного монарха, оставившего глубокий след в истории.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье и британскому народу. Почивайте с миром, Ваше Величество, с вашим любимым мужчиной".

Король Филипп, королева Матильда и Елизавета II / Фото из инстаграма

Король Норвегии Харальд

"Королевская семья глубоко расстроена известием о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. Мы с Ее Величеством королевой и членами королевской семьи думаем о потере королевы Елизаветы.

В течение почти столетия Ее Величество посвятило свою жизнь служению Содружества, следуя британскому народу в добрые и плохие дни, во времена счастья и печали. Мы также выражаем соболезнования британскому народу".

Президент Европейского совета Шарль Мишель

"Наши мысли с королевской семьей и всеми теми, кто скучает по королевой Елизавете II в Великобритании и во всем мире. Когда-то ее звали Елизаветой Непреклонной, она никогда не переставала показывать нам важность непреходящих ценностей в современном мире своим служением и преданностью делу".



Шарль Мишель о Елизавете II / Скриншот твита

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Он заявил, что королева "преданно служила своему народу на протяжении всей своей жизни".

И она послужила нам своим примером самоотверженного, мудрого и рассудительного лидера, сумевшего провести свою страну через любую бурю,

– сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье. Наши мысли и молитвы с вами".

Елизавета II умерла: смотреть видео онлайн