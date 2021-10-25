Умер звезда сериала "Друзья" Джеймс Тайлер

Известный актер и музыкант из США Джеймс Майкл Тайлер умер от рака простаты. Большинству мира он известен исполнением роли официанта Хантера в культовом сериале "Друзья".

О смерти 59-летней знаменитости написали американские и британские СМИ со ссылкой на сообщение представителя актера. Это произошло в воскресенье, 24 октября.

Напомним Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса

Джеймс Майкл Тайлер умер от рака простаты

Джеймс Тайлер ушел из жизни в воскресенье, 24 октября, в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В июне 2021 актер публично сообщил свой диагноз – рак простаты 4 стадии.

Тайлер сделал это для того, чтобы как можно большее количество людей понимали необходимость регулярно обращаться к медикам для проверки онкологических угроз.

Сам Тайлер узнал о болезни 3 года назад во время планового медицинского осмотра. К сожалению, уже в то время болезнь заметно прогрессировала и распространилась на кости и другие части тела.

Мир знал его как Хантера, седьмого "друга" из популярного сериала. Близкие знали его как актера, музыканта, защитника осведомленности о раке и любящего мужа. Если вы встретили его хотя бы раз, то нашли друга на всю жизнь,

– говорится в посмертном сообщении семьи Джеймса Тайлера.



Джеймс Тайлер умер в 59 лет от рака / Фото из инстаграма Тайлера

Джеймс Майкл Тайлер известен как Хантер с "Друзей"

У Хантера (официанта и менеджера в кафе) в культовых "Друзьях" не было столько экранного времени, как у шестерки главных персонажей, хоть и появлялся он аж в 150 эпизодах. Однако эта роль Джеймса Тайлера очень популярна у зрителей.

Также он снялся в двух короткометражных фильмах – "Жест и Слово" и "Обработка", которые получали награды на различных кинофестивалях. А еще участвовал в популярных сериалах "Сабрина – юная ведьма" и "Клиника".



Хантер в "Друзьях" – это Джеймс Тайлер / Кадр из сериала

Обратите внимание также, что в США: