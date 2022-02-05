Умер Виктор Бутурлин – режиссер фильма "Улицы разбитых фонарей"
Источник:"Ленфильм"
Известный российский и советский режиссер и сценарист Виктор Бутурлин ушел из жизни. Ему было 75 лет.
Известного кинорежиссера Виктора Бутурлина не стало 5 февраля в Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет. Об этом сообщили на сайте киностудии "Ленфильм".
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Умер Виктор Бутурлин
Причина смерти Виктора Бутурлина остается неизвестной. О том, когда будут прощаться с режиссером и сценаристом, обещают сообщить позже.
Коллеги Виктора Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником. Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими,
– говорится в "Ленфильме".
Виктор Бутурлин был женат, у него было трое дочерей.
Что известно о Бутурлине
Виктор Бутурлин родился в Москве, учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Впоследствии он прошел Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Никиты Михалкова.
Виктор Бутурлин работал в музыкальных театрах, а с 1981 года стал режиссером-постановщиком в "Ленфильме". Также преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Был режиссером таких фильмов:
- "Экс-курсант",
- "Садовник",
- "Время любить",
- "Улицы разбитых фонарей",
- "Убийственная сила",
- "Алька",
- "Жить сначала",
- "Одна на всех".