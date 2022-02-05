Відомого кінорежисера Віктора Бутурліна не стало 5 лютого у Санкт-Петербурзі у віці 75 років. Про це повідомили на сайті кіностудії "Ленфільм".

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Помер Віктор Бутурлін

Причина смерті Віктора Бутурліна залишається невідомою. Про те, коли проводитиметься прощання з режисером і сценаристом, обіцяють повідомити згодом.

Колеги Віктора Батурліна, його учні, педагоги Вищої школи режисерів та сценаристів, де він викладав, запам'ятали його енергійним та дотепним другом та талановитим художником. Кіностудія "Ленфільм" сумує разом із рідними та близькими,

– мовиться у "Ленфільмі".

Віктор Бутурлін був одруженим, мав трьох доньок.

Що відомо про Бутурліна

Віктор Бутурлін народився у Москві, навчався у Ленінградському інституті театру, музики та кінематографії. Згодом він пройшов Вищі курси сценаристів та режисерів у майстерні Микити Михалкова.

Віктор Бутурлін працював у музичних театрах, а з 1981 року став режисером-постановником у "Ленфільмі". Також викладав у Санкт-Петербурзькому державному інституті кіно та телебачення

Був режисером таких фільмів: