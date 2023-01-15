Пошла легенда: что известно о Вахтанге Кикабидзе, который всем сердцем поддерживал Украину

В воскресенье, 15 января, на 84 году жизни умер леграндарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Пока неизвестно, что стало причиной смерти, но в последние годы у знаменитости были проблемы со здоровьем.

Кикабидзе за свою жизнь успел побывать в роли автора песен, актера, режиссера, сценариста и эстрадного певца. 24 Канал рассказывает о жизни известного грузина и его любви к Украине.

Внимание Умер Вахтанг Кикабидзе – легендарный грузинский артист

Биография артиста

Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1955 году окончил местную школу и начал обучение в Тбилисском университете. В 1959 году стал работать в Тбилисской филармонии. В 1961–1963 годах учился в Тбилисском институте иностранных языков.

Впоследствии Кикабидзе получил свою первую роль в кино. Дебютным фильмом стал "Встреча в горах". В 1969 году снялся в фильме "Не горюй!" и получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене.

Кикабидзе прославился также как певец. Он был исполнителем большого количества популярных песен: "Чито Гривто", "Мои годы – мое богатство" и т.д.

Семья артиста

Отец Вахтанга – младший лейтенант Константин Николаевич Кикабидзе (1906 – 1942), пропал без вести в декабре 1942 года под Керчью, происходил из имеретинского дворянского рода, работал журналистом.

Мать актера – Манана Константиновна Багратиони, из грузинского княжеского рода Багратиони-Давитишвили. Она тоже была известной певицей.

Жена – Ирина Григорьевна Кебадзе, известная прима-балерина Тбилисского академического оперного театра. Добавим, что Ирина Кебадзе умерла 11 октября 2021 года. Ирина долгое время болела и плохо себя чувствовала. У женщины развился склероз и другие проблемы, которые испортили ее здоровье. За свои карьерные достижения Ирина Кебадзе получила звание заслуженной артистки Грузии.

У Вахтанга Кикабидзе остались двое детей: приемная дочь Марина Сагарадзе – актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели и сын Константин Кикабидзе – известный художник.

Позиция по отношению к Украине

С 2008 года Кикабидзе не посещал Россию в связи с ее вторжением в Грузию. Также он отказался от российского ордена Дружбы.

В 2013 грузинский артист получил звание народного артиста Украины.

Еще в 2014 году Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину, осудив действия России. Тогда актер заявлял, что будь молодым, присоединился бы к антитеррористической операции на Востоке. В 2015 году Кикабидзе выступил в Киеве, посвятив концерт памяти сотни Небесной.

Достойно внимания Кикабидзе, Катамадзе и другие известные грузины записали щемящее видео в поддержку Украины

А с начала полномасштабного вторжения он направил средства от концерта в Батуми в помощь 26-й артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Сухопутных войск ВСУ.

На деньги от концерта артист приобрел микроавтобус с сухпайками для украинских военных.

Актер поделился мнением о том, что эта гнусная война, которую начала Россия, закончится поражением для россиян. Кикабидзе называет Владимира Путина "политиком черной силы" и заявляет, что России нужна "свежая кровь" и смена власти.

Следует добавить, что именно Советский Союз принес Кикабидзе славу и деньги. Но артист всем сердцем ненавидел Кремль.