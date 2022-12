О смерти Ронни Тернера сообщила его жена Афида. Утром 8 декабря соседи обнаружили его без сознания, пытались реанимировать, но он скончался до приезда медиков. Причину смерти не объявляют, но известно, что 62-летний сын Тины Тернер болел раком.

Звездная мама Ронни еще не прокомментировала его смерть, в то время как Афида опубликовала серию общих фото и написала: "На этот раз я сделала все возможное до конца. Я не смогла тебя спасти. Так нечестно".

Ронни Тернер с женой / Фото из инстаграма Афиды

Младший сын Тины Тернер Ронни умер всего спустя четыре года после того, как застрелился старший Крейг. Это произошло в июле 2018 года. Он был риелтором.

Ронни Тернер известен благодаря тому, что снялся с мамой в ее биографическом фильме 1993 года "На что способна любовь" – What's Love Got To Do With It. Раньше у него были проблемы с законом, потому что хранил кокаин и якобы продавал наркотики. В конце 90-х за него внесли залог в размере 45 тысяч долларов. Однако наркозависимость Ронни якобы так и не поборол.