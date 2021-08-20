Причиной смерти актера Сонни Чибы стал коронавирус. Как известно, артист не вакцинировался и заболел коронавирусной инфекцией в конце июля. После того, как пневмония обострилась, Чибу срочно госпитализировали в клинику. Однако состояние актера еще больше ухудшилось и врачи не смогли спасти жизнь 82-летней звезде.

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Что известно о японском актере Сонни Чибе?

Сонни Чиба, настоящее имя которого Садахо Маэда, родился в японском городе Фукуоке в 1939 году. Еще будучи студентом, Чиба овладевал боевыми искусствами и со временем получил черный пояс по каратэ, дзюдо и ниндзюцу.



Сонни Чиба в фильме "Убить Билла-2" / Фото кадр из фильма

Мировую известность Сонни Чибе принесли фильмы "Уличный боец", "Убить Билла", "Форсаж. Токийский дрифт", "Меч бусидо", "Легенда о восьми самураях".