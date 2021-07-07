Умер Роберт Дауни-старший – отец "Железного человека"

Американский актер, режиссер и сценарист Роберт Дауни-старший умер на 86 году жизни. Мужчина покинул мир после борьбы с болезнью Паркинсона. Произошло это 7 июля 2021 года.

Мужчина умер в среду утром во сне в своем доме в Нью-Йорке. О смерти Роберта Дауни-старшего сообщила его жена Розмари Роджерс. По ее словам, последние 5 лет он боролся с болезнью Паркинсона.

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Известно, что Роберт Дауни-старший был отцом Роберта Дауни-младшего – известного также еще и как звезда фильма "Железный Человек" и Вселенной Marvel.



Роберт Дауни-старший с сыном в 2008 году / Фото Getty Images

Реакция сына

На смерть своего отца уже отреагировал Роберт Дауни-младший. Он поблагодарил свою мачеху Розмари за последние дни жизни, проведенные с папой.

"Покойся с миром, папа... Вчера вечером папа спокойно покинул мир во сне (согласно официальному сообщению, сегодня утром, – Showbiz 24) после многих лет борьбы с болезнью Паркинсона. Он был невероятным режиссером и оставался чрезвычайно оптимистичным в течение всего года. По подсчетам моей мачехи, они были в счастливом браке чуть больше 2000 лет. Розмари Роджерс-Дауни, ты святая, и наши мысли и молитвы с тобой", – написал актер, прикрепив архивное фото отца.

Чемпион по боксу, драматург и замечательный режиссер

За свою длительную жизнь Роберт-старший имел немало заслуг. Он родился 24 июня 1936 года в Манхэттене, Нью-Йорк. Свою фамилию Дауни он получил от отчима Джеймса Дауни, когда пошел на службу в армию. Мужчина также играл в бейсбол низшей лиги, был чемпионом по боксу "Золотые перчатки" и в свое время работал драматургом внебродвейских спектаклей.

В 1960 году Роберт-старший начал писать и снимать малобюджетные фильмы, которые завоевали популярность в подполье: Balls Bluff (1961), Babo 73 (1964), Chafed Elbows (1966), No More Excuses (1968) и Putney Swope (1969). В 1970-х годах наиболее известными фильмами Роберта-старшего были Pound (1970), а также Greaser's Palace (1972) и другие. Мужчина также снимался в фильмах – самые выдающиеся роли он сыграл в фильмах "Магнолия", "Ночи в стиле буги" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе". Последнюю роль Роберта Дауни-старшего можно увидеть в комедийном боевике "Ограбление башни" в 2011 году.

Роберт-старший был женат трижды: