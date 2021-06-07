Умер режиссер Резо Габриадзе – автор фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!"

Грузинский сценарист и режиссер Резо Габриадзе умер 6 июня 2021 года. Автору культовых фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!" было 84 года.

Причину смерти Резо Габриадзе не уточняют. Известно, что последние дни жизни режиссер театра и кино провел в городе Тбилиси.

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"Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая потеря для грузинской культуры", – говорится в сообщении Министерства культуры и спорта Грузии.

За годы режиссерской карьеры Резо Габриадзе написал сценарии более чем 35 фильмов и основал Тбилисский театр марионеток. К слову, он прославился и как скульптор. Он один из авторов памятника Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге, Рабиновичу в Одессе. Вместе с тем Резо Габриадзе является кавалером французского Ордена искусств и литературы.

Фильмография Резо Габриадзе: