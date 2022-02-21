Умер продюсер Джамал Эдвардс, сделавший знаменитым певца Эда Ширана
Источник:CNN
Британский музыкальный продюсер Джамал Эдвардс неожиданно ушел из жизни 20 февраля 2022 года. Мужчине был всего 31 год. Эдвардс сотрудничал со многими звездами мирового шоу-биза, к примеру, с Ритой Орой, Джесси Джей и Эдом Шираном.
О смерти Джамала Эдвардса известила его мать Бренда Эдвардс. Женщина утвердила, что ее сын ушел из жизни из-за внезапной болезни.
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С глубочайшей душевной болью я подтверждаю, что мой прекрасный сын Джамал Эдвардс умер вчера утром после внезапной болезни. Я, его сестра Таниша и остальная часть его семьи и друзей полностью опустошены. Он был центром нашего мира,
– написала в своих социальных сетях Бренда Эдвардс.
Джамал Эдвардс с Эдом Шираном / Фото из инстаграма
Что известно о музыкальном продюсере Джамале Эдвардсе?
- Джамала Эдвардса считали "первопроходцем" в сфере британского рэпа и грайма.
- В 2006 году Эдвардс основал медиаплатформу SBTV, для развития новых артистов. Именно через нее начали карьеру такие артисты, как Дэйв, Джесси Джей, Эд Ширан, Stormzy и Skepta.
- За вклад в музыкальную индустрию Великобритании, мужчину наградили Орденом Британской империи.
- Джамал Эдвардс также был известен как посол Prince's Trust, молодежной благотворительной организации, управляемой принцем Уэльским, которая помогает молодым людям создавать собственные компании.