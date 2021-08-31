Умер племянник Шэрон Стоун: ему было всего 11 месяцев

В семье голливудской актрисы Шэрон Стоун случилось горе. После отказа всех внутренних органов умер племянник звезды. Мальчику не исполнилось даже года.

Шэрон Стоун потеряла племянника

Печальную новость актриса сообщила на личной странице в инстаграме. Умер ее 11-месячный племянник Ривер Стоун.

К теме Шэрон Стоун удостоят статуса "Золотая Икона" на кинофестивале в Цюрихе

Мальчику должен был исполниться год через неделю, 8 сентября. Он скончался в больнице после того, как у него отказали все внутренние органы.

На память о племяннике и крестнике Шэрон Стоун опубликовала щемящее видео, на котором запечатлен маленький Ривер. Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона – Tears in Heaven ("Слезы в небесах"). Звезда сейчас находится в трауре.

Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 – 30 августа 2021,

– написала актриса под видео.

На утрату Шэрон Стоун отреагировали другие знаменитости: Билли Портер, Лесли Джордан, Сельма Блэр, Алисса Милано, Мелани Гриффит и многие другие.

Что известно о племяннике Шэрон Стоун