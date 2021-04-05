Американский певец Куиндон Тарвер умер 2 апреля, в пятницу. Мужчине было 38 лет. Слава к Тарверу пришла еще в детстве, когда он сыграл роль солиста церковного хора в фильме "Ромео + Джульетта". Что стало причиной внезапной смерти певца читайте дальше.

Об уходе в вечность Куиндона Тарвера сообщил его дядя – Вилли Тарвер. Он сообщил, что певец умер вследствие автокатастрофы – его автомобиль врезался в стену магистрали.

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Куиндон Тарвер сыграл мальчика-хориста в фильме База Лурманна "Ромео + Джульетта", главные роли в котором получили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Певец в течение карьеры делал удачные каверы на песни известных исполнителей. Он блестяще перепел песню Принца When Doves Cry и Розалли Everybody's. К тому же, снимался в видеоклипе Мадонны Like a Prayer.

Куиндон Тарвер в фильме "Ромео + Джульетта" / Кадр из фильма

Однако, сам певец утверждал, что его карьера завершилась, когда он рассказал, как подвергся сексуальному насилию со стороны работника киноиндустрии. Также, известно, что в последние годы жизни у Тарвера были проблемы с наркотиками и алкоголем.